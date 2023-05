Nietypowego dinozaura sprzed 68 mln lat odkryli badacze ze Stanów Zjednoczonych. Za materiał badawczy posłużyła paleontologom część czaszki, odkryta w 2011 roku w formacji skalnej Hell Creek w Montanie. Po przebadaniu jej tomografem okazało się, że dinozaur miał najprawdopodobniej na czubku głowy twarde włosie, przypominające wyglądem szczotkę.

- Nie znamy dokładnego kształtu tego, co pokrywało czaszkę dinozaura, ale zidentyfikowaliśmy pionowy elementy, które były zapewne pokryte kreatyną - opisał współautor badania dr Mark Goodwin z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

USA: Dinozaur ze szczotką na głowie. "Element pokazowy"

Badacze twierdzą, że dinozaur z gatunku Platytholus clemensi był roślinożerny. Zwierzę dorastało do 4,5 m wysokości i poruszało się na dwóch nogach.

- Szorstkie, płaskie "nakrycie" głowy ma sens z biologicznego punktu widzenia. Zwierzęta wykorzystują pewne cechy, szczególnie na głowie, do wielu rzeczy. Włosie mogło służyć do interakcji społecznych, obejmujących chociażby komunikację wizualną - podkreślił dr Goodwin.

ZOBACZ: USA: Susza odkryła ślady dinozaurów sprzed 113 mln lat

Ku tej teorii skłania się także światowej sławy paleontolog prof. Jack Horner. Jego zdaniem, włosie nie mogło raczej służyć pachycefalozaurowi do obrony.

- Wydaje mi się, że wszystkie tego typu artefakty na głowach dinozaurów były elementami pokazowymi - podkreślił kustosz Muzeum Gór Skalistych w Bozeman.

Włosie na głowie dinozaura. Zwierzęta mogły rozróżniać na tej podstawie płeć

Zdaniem specjalistów, włosie na głowie pachycefalozaura mogło być wykorzystywane do zalotów. Badacze dodają, kształt czaszki zwierzęcia zmieniał się wraz z wiekiem, co powodowało najpewniej zmianę wyglądu "szczotki" u konkretnych osobników. Dr Goodwin twierdzi, że miała ona prawdopodobnie jaskrawy kolor lub zmieniała go co jakiś czas.

- Dinozaury prawdopodobnie rozróżniały płeć na podstawie koloru, podobnie jak większość współczesnych ptaków, takich jak kazuary, pawie i tukany - ocenił badacz.

WIDEO: Rosyjski opozycjonista: Jak nasze odziały ruszą na Moskwę, to tam wszyscy pouciekają Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jkm/ sgo/polsatnews.pl