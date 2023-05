Rodziny, które kupiły nowe mieszkania w budynku wielorodzinnym w Gdyni, swoje akty notarialne mogą wyrzucić do kosza, bo ich umowy na podstawie których kupili mieszkania, okazały się nieważne. To oznacza, że od czterech lat mieszkają w nieruchomościach, które nie są ich własnością.

- Sytuacja jest tragiczna, córka wzięła na to mieszkanie kredyt, musi go spłacać, a tak naprawdę nie może mieszkać. Cztery lata już to się ciągnie - mówi Teresa, matka jednej z oszukanych.

Jedną z przyczyn zaistniałej sytuacji jest konflikt na tle finansowym właścicieli spółki, która mieszkania lokatorom sprzedała. Dlatego środki przekazane przez mieszkańców nadal znajdują się na koncie depozytowym notariusza. W wyniku batalii prawnych między wspólnikami sąd unieważnił akty notarialne mieszkańców.

- To jest bezwzględna gra dwóch wspólników, którzy walczą o pieniądze. Na nas nikt nie patrzy, nie obchodzi ich to, że sprzedali nam te mieszkania. Tylko ich wewnętrzny konflikt jest ważny - tłumaczy Marcin Babicki, jeden z poszkodowanych.

Gdynia: Mieszkańcy zostali oszukani

Winą za zaistniałą sytuację mieszkańcy obarczają również notariusza, który ich zdaniem popełnił błąd podpisując z nimi akty notarialne miesiąc po tym, jak do sądu wpłynęła wzmianka o zakazie sprzedaży mieszkań. Notariusz sporządzający akty notarialne co prawda zawarł w aktach informację o wpisie, ale nie poinformował nabywców o konsekwencjach tego wpisu.

- W świetle prawa to wszystko się stało, notariusz który podpisywał z nami akty notarialne miał tego świadomość. Zostaliśmy oszukani, a nikt nas nie broni - mówi Bogumiła Żołnierczyk, jedna z poszkodowanych.

Dziś mieszkańcy kamienicy są w patowej sytuacji, bo zapłacili z mieszkania i wyremontowali je, ale nie są ich właścicielami, a deweloper straszy odebraniem lokali . Lokatorzy boją się, że spółka ogłosi upadłość, a im będzie groziła eksmisja i utrata dachu nad głową.

