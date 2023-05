Strażnicy z Yellowstone podjęli decyzję o odstrzeleniu bizona, który odłączył się od reszty stada. Młode zwierzę miało w sobotę problem z przedostaniem się na drugą stronę rzeki. W wydostaniu się z wody pomógł bizonowi turysta, który wypchnął go na jezdnię.

Okazało się, że pozornie niewinna akcja ratunkowa była brzemienna w skutkach. Po interwencji człowieka, młode zostało odrzucone przez matkę. Strażnicy Parku Narodowego Yellowstone podjęli kilka prób ponownego połączenia bizona ze stadem, ale wszystkie spaliły na panewce - donosi stacja NBC.

Strażnicy zastrzelili młodego bizona. "Powodował niebezpieczne sytuacje"

Młody bizon miał błąkać się między samochodami. W związku z tym postanowiono zastrzelić parzystokopytnego. "Powodował niebezpieczne sytuacje, zbliżając się do ludzi i aut" - podkreślono w komunikacie parku.

ZOBACZ: Chciał walczyć z bizonem, bił się z turystami. Amerykanin jeździł po parkach i robił awantury

Strażnicy przypomnieli, że na terenie rezerwatu obowiązuje ścisły zakaz zbliżania się do wszystkich dzikich zwierząt na odległość mniejszą niż 25 jardów (ok. 23 metrów). W przypadku wilków i niedźwiedzi zakaz ten rozszerzono do 100 jardów (ok. 91 metrów).

O incydencie zaalarmowano miejscowe organy ścigania. Nie jest jednak jasne, czy mężczyźnie, który pomógł młodemu bizonowi przeprawić się przez rzekę, grozi odpowiedzialność karna.

WIDEO: Atak na obwód biełgorodzki. "Ci ludzie są nastawieni antyputinowsko" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jkm/dk/polsatnews.pl