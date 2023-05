Złowienie takiej ryby to nie lada wyczyn. Ponad dwumetrowy okaz, który ważył 94 kilogramy, wyciągnął wędkarz Paul Hefner. Ustanowił tym rekord jeziora Corpus Cristi w Teksasie. Zwierzę po sfotografowaniu i zmierzeniu trafiło z powrotem do wody.

Informację o ustanowieniu rekordu przekazał Teksański Departament Parków i Dzikiej Natury w swoich mediach społecznościowych.

Monstrualny okaz złowił Paul Hefner, który wybrał się na ryby nad jezioro Corpus Christi w wschodnim Teksasie.

Wędkarz złapał ponad dwumetrową niszczukę krokodylą. Ryba ważyła 94 kilogramy. Jak dodano, zwierzę trafiło z powrotem do jeziora.

Internauci komentujący post nie kryją zachwytu. "Jak piękny okaz" - zauważył jeden z internautów. - "Musi mieć ze sto lat. Cieszę się, że go wypuszczono" - dodał.

"Co za ryba! Niesamowity połów" - napisał kolejny internauta.

"Strach pływać w tym jeziorze! Ta ryba to potwór" - przestrzega inny użytkownik mediów społecznościowych.

Niszczuka jest bardzo szybka i silna, ale i płochliwa

Niszczuka krokodyla to gatunek ryby promieniopłetwej. Występuje w jeziorach południowych stanów USA. Jest największą pod względem długości słodkowodną rybą Ameryki Północnej. Osiąga do trzech metrów długości ciała i do 160 kilogramów wagi.

Ryba nie ma dużego znaczenia gospodarczego. Jest poławiana przez wędkarzy w dużych akwenach.

Niszczuka jest bardzo szybka i silna, ale i płochliwa. Poluje na inne, dużo mniejsze ryby. Zdobycz trzyma w szczęce aż do jej osłabnięcia.

Przedstawicieli tego gatunku jest obecnie bardzo niewiele. Była kiedyś masowo tępiona.

