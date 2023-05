Dwaj celebryci oraz ich wspólnik skazani za reklamowanie alkoholu w internecie - poinformował we wtorek "Super Express".

Wcześniej Prokuratura Rejonowa w Warszawie postawiła Januszowi Palikotowi, Jakubowi Wojewódzkiemu i ich wspólnikowi Tomaszowi Czechowskiemu zarzuty.

- Z ustaleń postępowania wynika, że oskarżeni w swoich publikacjach na profilach społecznościowych prowadzili reklamę napojów alkoholowych w ten sposób, że za pośrednictwem zarejestrowanych w serwisie profili publicznie rozpowszechniali znaki towarowe oraz związane z nimi symbole graficzne wytwarzanych przez ich firmę napojów alkoholowych - wyjaśniała wówczas prokurator Aleksandra Skrzyniarz.

Palikot i Wojewódzki skazani. Muszą zapłacić grzywny

Według gazety, Janusz Palikot będzie musiał zapłacić 80 tys. złotych grzywny, a Jakub Wojewódzki i Tomasz Ciechowski po 70 tys. złotych. Co więcej, Palikot musi ponieść opłatę ok. 9 tys. złotych kosztów sądowych, a Wojewódzki i Czechowski po 8 tys. złotych.

Janusz Palikot odniósł się do sprawy. "Nic mi nie wiadomo o wydaniu przez sąd wyroku. Orzeczenia nie otrzymałem. Nie zostałem też wezwany do sądu, nie odbyła się publiczna rozprawa sądowa i nie zostałem wysłuchany. Znakiem czasów jest, że w Polsce wyroki ogłasza prasa, zanim jeszcze uczyni to sąd wobec obywatela" - napisał na Facebooku.

Palikot odpowiada: Nic mi nie wiadomo o wyroku

"Zapowiedziałem w marcu, że swojego stanowiska będę bronił przed sądem i wtedy publicznie zabiorę głos w tej sprawie. Oczekuje niczego więcej, tylko respektowania praw należnych mi, jak każdemu obywatelowi RP" - stwierdził Palikot.

"Sąd po moim zawiadomieniu nie miał wątpliwości, że Wojewódzki i Palikot to kryminaliści. Sprawa była na tyle oczywista, że skazał ich w trybie nakazowym za reklamy alkoholi! To koniec bezkarności alkopatusów i karteli alkoholowych, którzy na krzywdzie ludzi zbijają fortuny" - skomentował działacz społeczny Jan Śpiewak.

Sąd po moim zawiadomieniu nie miał wątpliwości, że Wojewódzki i Palikot to kryminaliści ✊Sprawa była na tyle oczywista, że skazał ich w trybie nakazowym za reklamy alkoholi! To koniec bezkarności alkopatusów i karteli alkoholowych, którzy na krzywdzie ludzi zbijają fortuny 👏 pic.twitter.com/D09K527Aqf — Jan Śpiewak (@JanSpiewak) May 23, 2023

