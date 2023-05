Niewiele brakowało, by na jednym z osiedli w Płońsku (woj. mazowieckie) doszło do tragedii. Policjanci zmuszeni byli tam wybić szybę w aucie, aby ratować trzylatkę. Dziecko w zamkniętym, nagrzanym samochodzie straciło przytomność, podczas gdy jego matka poszła "na chwilę do znajomych".