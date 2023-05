W weekend media społecznościowe obiegły nagrania nietypowego zjawiska, które zarejestrowano w północno-wschodniej Australii. Mieszkańcy tego regionu w sobotę po godz. 21.20 usłyszeli huk, a na niebie dostrzegli błysk, który towarzyszył czemuś, co przypominało wybuch.

- Pomyślałem: co to do cholery jest? Czy zostaliśmy najechani, czy to katastrofa lotnicza, czy jakieś kosmiczne zjawisko? - powiedział w rozmowie z 9News Jim Robertson, który w tym czasie jechał wzdłuż University Road w Townsville i nagrał niecodzienny widok.

O "dziwnych" błyskach w kolorach niebieskim, zielonym, białym, a nawet pomarańczowym donosili również mieszkańcy m.in. Queensland, Perth i Sydney.

Ekspert: Zaobserwowane zjawisko to meteor

W rozmowie z 9News astrofizyk z Australian National University, dr Brad Tucker wyjaśnił, że zaobserwowane przez Australijczyków zjawisko to meteor. Dodał, że to najprawdopodobniej odłamek części asteroidy znajdującej się między Marsem a Jowiszem.

- Kiedy uderzył w ziemską atmosferę, doszło do tego jasnego błysku i pokazu na niebie - powiedział dr Tucker. Niebiesko-zielone błyski powstają z powodu nagrzewania się żelaza i niklu na meteorze. Z kolei huk, który towarzyszył zjawisku był spowodowany rozpadem meteorytu, który zbliżał się do Ziemi.

Ekspert dodał, że meteor mógł pędzić w kierunku naszej planety z prędkością od 100 tys. do 150 tys. km/h.

Green flash as meteor flies across sky over Australiahttps://t.co/8Z4VAa6CdG pic.twitter.com/5Iw0xdJGwJ — BBC News (World) (@BBCWorld) May 22, 2023

Nie wiadomo dokładnie, gdzie meteor spadł. Według niektórych źródeł mógł uderzyć w ziemię w rejonie Croydon, 600 km w głąb lądu od Townsville. Niektórzy mieszkańcy tego miasta twierdzą, że w sobotę wieczorem usłyszeli huk, a ich domy się zatrzęsły.

