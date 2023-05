Wszystko wydarzyło się w sobotę wieczorem we wsi Zawoja w województwie małopolskim. "Do bardzo poważnego wypadku doszło dziś wczesnym wieczorem w Karczmie Zbójnickiej w Zawoi. Z nieustalonych na razie powodów na terenie obiektu zawaliły się schody, na których znajdowało się kilka osób" - poinformował na Facebooku portal "Małopolska Alarmowo".

Zawoja. Zawaliły się schody w drewnianej karczmie

Jak dowiadujemy się z komunikatu, kilkuosobowa grupa ustawiła się do wspólnego zdjęcia na drewnianych schodach. Właśnie wtedy konstrukcja "złamała się i zawaliła".

"W wyniku wypadku ucierpiało siedem osób. Na szczęście wszystkie są przytomne" - czytamy. Po badaniach do szpitala karetkami przewiezione zostały trzy osoby. Co ciekawe ojciec trzylatka na własną rękę zabrał pociechę do szpitala. Pozostały osoby otrzymały pomóc przy karczmie ze względu na niewielkie obrażenia.

Na miejsce przyjechała też straż pożarna i policja.

Z ustaleń powiatowego serwisu informacyjnego "Sucha24.pl" w szpitalu pozostaje już tylko jedna osoba. "Przebywa na oddziale urazowo-ortopedycznym z uwagi na uraz kręgosłupa jakiego się nabawiła. Jej stan jest stabilny i nie ma zagrożenia życia" - czytamy.

Wszystkie pozostałe osoby są w dobrym stanie i otrzymały już wypis do domu.

