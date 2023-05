Na stadionie w stolicy Salwadoru wybuchła panika. Co najmniej 12 osób zostało stratowanych na śmierć. Kibice próbując dostać się na teren obiektu forsowali zamknięte bramy. Świadkowie tragedii relacjonowali, że na wejścia mogło napierać nawet kilka tysięcy osób.

Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę (czasu polskiego) w San Salvador podczas meczu lokalnej drużyny Alianza z zespołem FAS Santa Ana.

Na jednym z największych stadionów w całej Ameryce Środkowej - Cuscatlan wybuchła panika.

Panika na stadionie w Salwadorze

- To była prawdziwa lawina kibiców napierających na bramę stadionu" - relacjonował wolontariusz z organizacji humanitarnej Rescue Commandos. - Niektórzy kibice znaleźli się pod metalowymi konstrukcjami tunelu wiodącego na trybuny. Inni zdołali się na te trybuny przedostać, lecz zostali przygnieceni przez napierający tłum - dodał.

Kibice po tragedii zwracali uwagę na dostęp do stadionu. - Jedynym problemem jest tutaj kierownictwo, ponieważ były tylko dwa wejścia. Na 4 tys. lub nawet 5 tys. osób - podkreślił jeden ze świadków Hector Rivas.

#DeDeportes Usuarios en redes sociales comparten los momentos en los que inicia la estampida que ha dejado luto en el Estadio Cuscatlán. Video: cortesía. pic.twitter.com/3p4VBkGaS7 — Diario El Salvador (@elsalvador) May 21, 2023

Kibice tratowali się nawzajem

Jak poinformował serwis Sporting News, nie żyje co najmniej 12 osób. Minister zdrowia Salwadoru Francisco Alabi poinformował, że jest około 90 rannych, którzy trafili do szpitali w całym kraju. Władze zaapelowały do kibiców przebywających na stadionie o opuszczenie obiektu w celu ułatwienia pracy służbom medycznym.

Nuestros servicios de emergencia de la red hospitalaria ya están brindando atención médica a todos los pacientes que han sido trasladados del estadio.



Haremos lo humanamente posible para salvaguardar su vida. pic.twitter.com/ISKnxLWoI8 — Francisco Alabi 🇸🇻 (@FranAlabi) May 21, 2023

Prezydent Salwadoru Nayib Bukele poinformował, że policja i prokuratura natychmiast rozpoczną śledztwo, aby ustalić dokładne przyczyny tragedii.

Mecz w San Salvador cieszył się szczególnym zainteresowaniem, ponieważ Alianza i FAS to dwie najpopularniejsze drużyny piłkarskie w Salwadorze. Salwadorska Federacja Piłki Nożnej poinformowała o odwołaniu meczów zaplanowanych na niedzielę i zawiesiła na ten moment rozgrywki w całym kraju.

