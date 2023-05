CNN podaje, że "kilka krajów europejskich ma zapasy F-16 wyprodukowanych w USA, w tym Holandia, która zasygnalizowała chęć eksportu części z nich na Ukrainę".

W takiej sytuacji państwo, które jest w posiadaniu maszyn, chcąc je sprzedać albo oddać, musi uzyskać na to zgodę kraju, w którym zostały wyprodukowane.

Nie ma żadnych informacji o formalnym rozpoczęciu przekazywania Ukrainie samolotów wielozadaniowych F-16.

Biały Dom pod naciskiem

Mimo, że nie ma przesłanek wskazujących na chęć przekazania przez Waszyngton swoich samolotów, to urzędnicy nieoficjalnie poinformowali redakcję CNN, że Biały Dom jest gotów dać na to zgodę swoim sojusznikom.

John Kirby, koordynator Rady Bezpieczeństwa Narodowego ds. komunikacji strategicznej odmówił komentarza ws. możliwości wysłania myśliwców F-16 przez USA. Dodał też, że ten temat nie znajduje się w agendzie zbliżającego się szczytu G7.





Lobby zwiększające nacisk na Biały Dom skupia nie tylko w poszczególnych państwach sojuszniczych. Silne głosy poparcia słychać także w samych Stanach Zjednoczonych.

"Jako ponadpartyjna grupa prawodawców uważamy, że przekazanie Ukrainie myśliwców F-16 jest niezbędne do zapewnienia Kijowowi zdolności wsparcia lotniczego wymaganego do pełnej obrony ich kraju przed niesprowokowaną, nielegalną i brutalną inwazją Rosji oraz do uczynienia zdobyczy terytorialnych niezbędnych do odzyskania ich kraju" – napisała w środę grupa republikańskich i demokratycznych prawodawców w liście do prezydenta Joe Bidena, który otrzymał CNN.

Urzędnicy oczekują, że temat będzie przedmiotem debaty podczas lipcowego szczytu NATO w Wilnie.

Koalicja szkoleniowa

Na początku tygodnia pojawiły się informacje, że ​​Wielka Brytania i Holandia chcą utworzyć "międzynarodową koalicję" nie tylko w celu pozyskania odrzutowców dla Ukrainy, ale także w celu szkolenia pilotów na samolotach bojowych czwartej generacji.

Nie tylko amerykańskie media w ostatnich dniach podejmują temat przekazania F-16 Ukrainie. Ta kwestia jest przedmiotem poważnej dyskusji w Holandii, której rząd ma nad tym pracować od dłuższego czasu.

"Po czołgach i rakietach nie ma argumentów, by nie myśleć o myśliwcach dla Ukrainy" - ocenia dziennik "Algemeen Dagblad".

