W Tbilisi doszło do antyrosyjskich protestów i starć z policją. Wszystko przez decyzję władz, by przywrócić bezpośrednie loty między Rosją i Gruzją. Pasażerami inauguracyjnego rejsu była grupa prokremlowskich polityków, którzy na pokładzie rosyjskiego samolotu byli częstowani szampanem. W tym samym czasie dochodziło do aresztowań opozycjonistów na lotnisku.