Czekają nas najcieplejsze lata w historii. Naukowcy ostrzegają

Średnie globalne wartości temperatury na Ziemi wzrosną do rekordowych poziomów. W ciągu najbliższych pięciu lat mamy ponad 66 procent szans na to, że że przynajmniej raz średnia roczna temperatura powierzchni wzrośnie - przejściowo - o 1,5 st. Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

98 procent prawdopodobieństwa istnieje natomiast na to, że w okresie 2023-2927 co najmniej jeden rok będzie najcieplejszy w historii.

Przekroczenie 1,5 stopnia Celsjusza rocznie przez dekadę lub dwie spowodowałoby znacznie gorsze skutki, takie jak dłuższe fale upałów, intensywniejsze burze i pożary - czytamy na BBC.

⚠️Zgodnie z najnowszymi prognozami na lata 2023-2027, opublikowanymi przez przez Światową Organizację Meteorologiczną, śr. globalne wartości temp. na Ziemi🌎 wzrosną do rekordowych poziomów🌡️.

ℹ️ https://t.co/1gOI50pz5J

🎥 https://t.co/EqAoQcT2PR#IMGW #klimat #WMO — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 17, 2023

Eksperci: Wciąż jest czas

Naukowcy twierdzą jednak, że wciąż jest czas, aby ograniczyć globalne ocieplenie poprzez gwałtowne zredukowanie emisji.

- Informacje przedstawione w raporcie nie oznaczają przekroczenia granicy określonej w porozumieniu paryskim na stałe - wyjaśnia prof. Petteri Taalas, Sekretarz Generalny WMO.

Jak dodaje, "alarmujące jest jednak to, że w ciągu najbliższych lat rośnie prawdopodobieństwo złamania bariery +1,5°C".

- W nadchodzących miesiącach oczekujemy pogłębiania się zjawiska El Niño, co przy postępującej zmianie klimatu wywołanej działalnością człowieka może oznaczać skokowe wzrosty temperatury powietrza. Będzie to miało daleko idące konsekwencje dla życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa żywnościowego, gospodarki wodnej i środowiska. Musimy być na to gotowi - podkreśla.

El Niño. Co to za zjawisko?

El Niño to naturalnie występujące zjawisko. Występuje co dwa do siedmiu lat, wówczas obserwuje się silniejsze nagrzanie wód Pacyfiku oraz osłabienie siły pasatów (stałych wiatrów, które wieję od zwrotników w kierunku równika). Wiatr zaczyna wiać z zachodu na wschód.

Obserwuje się wówczas wzrost opadów w Ameryce Południowej oraz poważne susze w Australii, Indonezji i południowej Azji. Pierwsze doprowadzają do podtopień i spływów błotnych, drugie do pożarów i burz pyłowych.

ac/ Polsatnews.pl