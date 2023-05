Z danych Niemieckiego Związku Łowieckiego wynika, że popyt na dziczyznę w kraju rośnie. W sezonie 2021/2022 konsumenci nabyli 30 368 ton, przed rokiem było to 28 923 ton tego mięsa. Zdaniem rzecznika związku, tendencja wzrostowa wynika ze stosunkowo stabilnych cen.

"W przeciwieństwie do mięsa pochodzącego z hodowli, dziczyzny nie dotyczą znaczne podwyżki cen energii i pasz" - podaje dziennik.

- Są nawet byli wegetarianie, którzy zostali myśliwymi. Byli przeciwni przemysłowej hodowli mięsa, a teraz znaleźli sposób, by znowu jeść mięso, ale z odpowiedzialnych źródeł - powiadomił rzecznik Niemieckiego Związku Łowieckiego, cytowany przez dziennik.

Dziczyzna do Niemiec trafia nawet z Nowej Zelandii

Jak zaznaczył, konsumenci muszą być świadomi, że jedna trzecia dziczyzny dostępna na niemieckim rynku pochodzi z zagranicy, a nie z kraju. Jest to m.in. mięso z Nowej Zelandii.

Rzecznik Niemieckiego Związku Łowieckiego podpowiedział konsumentom, że pewność o pochodzeniu mięsa będą mieli, gdy udadzą się do leśników, myśliwych, lokalnych rzeźni albo zaczną robić zakupy na targu. Podkreślił również, że prawdziwa dziczyzna jest mięsem wysokiej jakości, które nie było przewożone przez tysiące kilometrów. - To mało prawdopodobne, by można ją było kupić w dużych ilościach w dyskontach - dodał.

Dziennik przekazał, że z danych Centrum Informacji Rolniczej (BZL) w ubiegłym roku o 4,2 kg spadło spożycie mięsa na jednego mieszkańca w Niemczech. Obecnie wynosi ono 52 kg. Dla porównania, zgodnie z danymi analityków z firmy technologicznej Omni Calculator, w 2022 roku Polacy zjedli 69,5 kg mięsa na osobę.



Jak wynika z badania wykonanego przez Smartscope na zlecenie Interii połowa Polaków nie zgadza się ze stwierdzeniem, że powinniśmy rezygnować z jedzenia mięsa lub je zdecydowanie ograniczać. Odmiennego zdania jest 30 proc. rodaków. Więcej tutaj.

anw/pgo/polsatnews.pl