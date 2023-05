Wszystko wskazuje na to, że w Turcji dojdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich. Według danych państwowej agencji Anadolu, niedzielne głosowanie wygrał obecny prezydent Recep Tayyip Erdogan, ale po zliczeniu 97 proc. głosów nie przekroczył progu 50-procentowego poparcia. Zarówno on, jak i jego rywal Kemal Kilicdaroglu są gotowi do walki w dogrywce.