Pogrzeb 8-letniego Kamilka z Częstochowy rozpocznie się o godzinie 13:00. Chłopiec zostanie pochowany na cmentarzu Kule przy ul. Cmentarnej 47 w Częstochowie.

Pogrzeb Kamilka z Częstochowy. Apel bliskich

Jeszcze przed ceremonią rodzina zmarłego chłopca zaapelowała, by na pogrzeb nie przynosić zabawek dla rodzeństwa. Jak przekazali, nie ma obecnie możliwości, by zostały one przekazane do ośrodka, w którym się znajdują.

WIDEO: Pogrzeb 8-letniego Kamilka. Chłopiec zostanie pochowany w Częstochowie

Informacje o maltretowanym 8-letnim chłopcu obiegły Polskę na początku kwietnia. Chłopiec trafił do szpitala w Katowicach z rozległymi oparzeniami i ranami. Lekarze ponad miesiąc walczyli o jego życie. Kamilek zmarł 8 maja.

O śmierci chłopca powiadomiło Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II.

"Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca była postępująca niewydolność wielonarządowa. Doprowadziła do niej poważna choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu, spowodowane rozległymi, długo nieleczonymi ranami oparzeniowymi" - podano.

"Przestrzegam przed pomysłami w rodzaju przywrócenia kary śmierci"

O tym, jakie powinny być konsekwencjach prawne po śmierci 8-letniego Kamilka mówiła była minister sprawiedliwości, sędzia Barbara Piwnik w programie "Gość Wydarzeń 24".

- Tak nie możemy rozmawiać o trudnych społecznie sprawach. Proszę zwrócić uwagę na to, że słyszymy o tragedii kolejnego dziecka. Każda taka sytuacja wykorzystywana jest, bo tak to należy wprost określić, dla prezentowania różnych pomysłów przy używaniu coraz bardziej dosadnych określeń, a emocje nie mogą zastąpić powagi tego, jak należy daną sytuację analizować. Przestrzegam przed pomysłami w rodzaju przywrócenia kary śmierci - mówiła.

Mateusz Morawiecki: Jestem zwolennikiem przywrócenia kary śmierci

Po śmierci 8-latka premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że jest "zwolennikiem przywrócenia kary śmierci".

- Już nie raz wyraziłem swoje zdanie na ten temat - dla przestępstw ze szczególnym okrucieństwem, z taką premedytacją, wobec tak niewinnych ofiar jestem zwolennikiem przywrócenia kary śmierci, ale ona została zniesiona w całej Europie - przekazał w środę.

Trybunał Konstytucyjny: Zwrot w sprawie sporu kompetencyjnego o prawo łaski

