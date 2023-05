W czwartek przed południem w Mediolanie doszło do eksplozji. Kilka aut płonie, pożar zajął też okoliczne budynki. Media informują, że mogło tam dojść do eksplozji butli z tlenem, które przewoziła jedna z furgonetek. Strażacy poinformowali, że w zdarzeniu nie ma ofiar, jedna osoba została poszkodowana.

W mediach społecznościowych pojawiają się obrazy, na których widać kłęby dymu nad centrum Mediolanu. Do wybuchu doszło w rejonie Porta Romana przy via Pier Lombardo i via Vasari, w pobliżu metra.

İtalya'nın Milano kentinde büyük bir patlama bildirildi. pic.twitter.com/99K9H3K2qC — mühendisyen (@muhendisyenn) May 11, 2023

"La Reppublica" informuje, że eksplodowała furgonetka, która przewoziła butle z tlenem. Od eksplozji zapaliły się zaparkowane na ulicy auta, płomienie objęły pobliską aptekę i budynek, w którym znajdują się mieszkania.

Z rejonu działania służb ewakuowano m.in. szkołę i Dom Pomocy Społecznej.

Strażacy poinformowali, że w zdarzeniu nie ma ofiar, jedna osoba została poszkodowana. Media informują, że chodzi o drobne poparzenia.

pgo/dsk/Polsatnews.pl