Dwuletni chłopiec został poparzony podczas rozpalania grilla - podaje policja z Nowego Targu. Dziecko z poważnymi poparzeniami trafiło do jednego z krakowskich szpitali. Jak dowiedziała się Interia, jego stan jest ciężki.

Dwulatek wprowadzony został w stan śpiączki farmakologicznej.

Do wypadku doszło w środę ok. godz. 18 w miejscowości Skawa (woj. małopolskie).

Jak wstępnie ustalono, dwuletni chłopiec został poparzony podczas rozpalania grilla. Użyto do tego rozpałki w płynie.

Rodzice chłopca zawieźli go do Rabki-Zdroju. Tam, na postoju karetek, udzielono mu pierwszej pomocy. Chwilę później wezwano śmigłowiec LPR, który przetransportował dwulatka do szpitala w Krakowie.

Dziecko trafiło do placówki z poparzeniami głowy, tułowia oraz jednej z kończyn.

Poparzenie podczas grilla. Rodzice byli trzeźwi

Rodzice w chwili zdarzenia byli trzeźwi - podała policja.

W rozmowie z Interią rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie potwierdziła, że chłopiec trafił do placówki w Prokocimiu.

- Dziecko przebywa na Oddziale Intensywnej Terapii. Jego stan jest ciężki, lecz stabilny - przekazała Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.

Jak dodała rzeczniczka, dwulatek został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. - Czeka go szereg zabiegów. Więcej będziemy mogli powiedzieć po pierwszej operacji, która odbędzie się dzisiaj - podkreśliła Pokorna-Hryniszyn.

Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze dokonali oględzin. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu.

Służby będą sprawdzać, jak doszło do poparzenia i czy nie doszło do narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka przez osoby mające obowiązek opieki nad nim.

