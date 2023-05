Imagine Dragons podkreślają, że historia Saszy jest przejmująca, a takich jak on, którzy rozpaczliwie potrzebują pomocy, są tysiące. Nawet dziś jego rodzina jest pozbawiona prądu i innych podstawowych urządzeń.

Zespół apeluje również o zwiększenie pomocy dla Ukrainy. Teledysk został nakręcony w celu wsparcia platformy fundraisingowej United24. Poinformował o tym ukraiński polityk Mychajło Fiodorow.

"Wciąż nie możemy w to uwierzyć, ale to rzeczywiście się stało! Imagine Dragons wydali teledysk do swojej piosenki 'Crushed', nakręcony w Ukrainie. To dedykacja dla Ukrainy i wsparcie dla United24. Opowiemy o tym dziele dużo więcej. Na razie po prostu oglądajcie. I słuchajcie" - napisał Fiodorow na Telegramie.

Ambasadorowie Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w 2022 roku mianował Imagine Dragons ambasadorami platformy United24.

"W 2018 roku po raz pierwszy odwiedziliście nasz kraj. W 2022 nadal robicie wszystko, aby głos Ukrainy był słyszany na całym świecie. Dziękujemy wam za to" - wyraził swoje uznanie Zełenski.

Zespół informuje, że chce skupić się na "podnoszeniu świadomości i zbieraniu funduszy na pomoc medyczną dla pięknych ludzi z Ukrainy".

skr/polsatnews.pl