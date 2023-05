Policja w Bolesławcu (woj. dolnośląskie) zatrzymała trzech nastolatków, którzy - podając się za kuriera - wtargnęli do jednego z mieszkań i przy użyciu przemocy okradli lokatora. Dwóch 17-latków trafiło do aresztu tymczasowego, a ich o rok młodszy kolega - do ośrodka wychowawczego.