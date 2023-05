Ambasada Rosji w Polsce planuje w wtorek organizację obchodów Dnia Zwycięstwa. Zapowiedziano, że o godzinie 11 delegacja chce złożyć kwiaty na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało notę dyplomatyczną na ten temat już w kwietniu. MSZ przekazało, że nie rekomenduje, aby ta uroczystość się odbyła. Dodano, że ministerstwo nie jest zarządcą terenu cmentarza.

Władze Warszawy także przekazały, że nie odpowiadają za teren cmentarza. Dodano, że o obchodach nie otrzymano informacji.

- My się dowiedzieliśmy tak naprawdę od państwa, że ambasada takie wydarzenie planuje. Przekazaliśmy te informacje do policji ponieważ to ona odpowiada za bezpieczeństwo - powiedziała Polsat News rzeczniczka prasowa w urzędzie m. St. Warszawa Monika Beuth - Policja może planować zabezpieczenie obchodów. Taka informacja dotarła też do MSZ, więc rozumiem, że też jakieś działania w tym zakresie podjęto - dodała.

W zeszłym roku podczas obchodów oblano ambasadora Rosji czerwoną cieczą

Zgodnie z zapisami Ustawy o grobach i cmentarzach wojennych Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w stolicy podlega wojewodzie mazowieckiemu. Jak przekazała reporterka Polsat News Magdalena Pernet, z urzędu wciąż nie ma odpowiedzi na temat jutrzejszych planów ambasady Rosji.

Komenda Stołeczna Policji przekazała Polsat News, że "na bieżąco otrzymuje informacje o wydarzeniach zgłoszonych na terenie Warszawy. W zależności od charakteru kieruje na miejsce odpowiednią ilość sił i środków".

Nie przekazano odpowiedzi czy jutrzejsze planowane obchody Dnia Zwycięstwa będą ochraniane przez policję.

WIDEO: Rosja planuje obchodzić Dzień Zwycięstwa. MSZ nie rekomenduje organizowania uroczystości

W zeszłym roku ambasador Rosji wraz z innymi dyplomatami postanowił złożyć kwiaty na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich. Podczas obchodów miał miejsce incydent.

Siergiej Andriejew i jego współpracownicy zostali oblani czerwoną farbą, która symbolizować miała krew ofiar rosyjskiej agresji.

mbl/Polsat News