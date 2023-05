W okolicy New Jersey znaleziono ponad 200 kilogramów makaronu. Sprawa zainteresowała mieszkańców, media i tamtejsze władze. Zdecydowano się nawet na wszczęcie śledztwa. Zagadka została rozwiązana. Znaleziono sprawcę "afery makaronowej".

W zeszłym tygodniu w lesie w Old Bridge znaleziono ponad 200 kilogramów makaronu. Na pierwszy rzut oka wyglądał na ugotowany. Tematem zainteresowali się tamtejsi mieszkańcy i media. Sprawa została przekazana policji, która rozpoczęła dochodzenie ws. incydentu.

Podejrzewano, że za pozostawienie makaronu mogą być odpowiedzialni m.in. firma cateringowa, która przygotowywała dania na ślub odwołany w ostatniej chwili. Inni sądzą, że to zrobiła to restauracja gotująca dla drużyny sportowej, która nie pojawiła się w mieście. Podejrzewano też mężczyznę, który sprzątał w tamtej okolicy dom zmarłej matki. Okazało się, że to był właściwy trop. Winnego uwieczniły kamery.

"Zgromadzili makaron w trakcie pandemii"

- Prawdopodobnie chciał posprzątać dom swoich rodziców, a oni prawdopodobnie byli zaopatrzeni w spory zapas makaronu, który zgromadzili w trakcie pandemii - powiedział sąsiad Keith Rost w rozmowie z NBC.

Według administratora biznesowego Old Bridge, Himanshu Shah, makaron, który wydawał ugotowany, w rzeczywistości był surowy. Po prostu wyglądał na ugotowany z powodu opadów deszczu.

"Był tam krótko, ale wilgoć zaczęła go zmiękczać" - powiedział Shah w CNN.

Makaron został ostatecznie sprzątnięty przez pracowników robót publicznych, którzy wywozili go taczkami.

