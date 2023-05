Maria Antonietta Cutillo kąpała się w swoim domu w Montefalcione, Avellino, we Włoszech, kiedy doszło do tragedii. 16-latka rozmawiała z przyjaciółką przez telefon. Urządzenie było podłączone do ładowania. Chwila nieuwagi zadecydowała o losie nastolatki.



Nagle telefon wpadł do wody, a nastolatka została porażona prądem. Gdy połączenie zostało przerwane, przerażona przyjaciółka wezwała policję. Służby ratunkowe po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdziły zgon.

ZOBACZ: Włochy: Nie żyje 26-letni biegacz. Zaatakował go niedźwiedź



Lokalne źródła podają, że rodziców dziewczyny nie było w tedy w domu. Ciało nastolatki zostało przewiezione do kostnicy szpitala Moscati w Avellino w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Dochodzenie w sprawie incydentu prowadzi lokalna policja.

Ładowanie telefonu podczas kąpieli to niebezpieczeństwo

To nie pierwszy wypadek, w którym chwila nieuwagi podczas kąpieli, kończy się śmiercią. W 2020 roku 15-latka, zidentyfikowana wówczas jako Tiffenn, zmarła na skutek porażenia prądem. Mieszkająca we Francji dziewczyna upuściła telefon na klatkę piersiową, który następnie wpadł do wody. Ekipy ratunkowe przewiozły dziewczynę do miejskiego szpitala. Próbowały ją reanimować, jednak bezskutecznie.



Podobnie było w 2019 roku. 13-latka mieszkająca w Amsterdamie została porażona prądem, gdy jej telefon wpadł do wanny podczas ładowania. Matka dziewczyny usłyszała głośny krzyk i natychmiast pobiegła do łazienki. Wyciągnęła ciało dziewczyny z wody i zaalarmowała pogotowie ratunkowe.

Nastolatkę udało się uratować. Spędziła w szpitalu dwa dni, doznała amnezji i nie mogła przypomnieć sobie incydentu.

ZOBACZ: Lubelskie: Porażony prądem chłopiec wisiał nieprzytomny na transformatorze



Cytowany przez "Daily Mail" Dr Sem Hardon ostrzega przed używaniem elektrycznych urządzeń w łazience.



- Jeśli domowe urządzenia elektryczne są używane w łazienkach, użytkownicy muszą być świadomi zagrożeń bezpieczeństwa. Mimo to nigdy nie należy podłączać urządzeń elektrycznych, ani przewodów w pobliżu wody - powiedział.

WIDEO: Petro Poroszenko: Nie możemy przeprowadzić kontrofensywy. Czekamy na decyzję UE Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kar/polsatnews.pl