- To była inscenizacja marnej jakości - powiedział generał Roman Polko w programie "Gość Wydarzeń". Dodał, że żaden dowódca nie zdecydował by się na użycie drona w takiej sytuacji. - Uważam, że atak na Kreml to sprawka samych Rosjan. Potrzebują wsparcia i chcą zmobilizować społeczeństwo. Tworzą napięcie, że to Zachód atakuje - dodał generał Bogusław Pacek.