Z mapy Łodzi znika dziewiętnastowieczna neorenesansowa Kamienica Pinkusa Brzezińskiego.



- Ubolewamy nad tym, że wyburzono kamienicę, która posiadała oryginalne detale architektoniczne, we wnętrzach były zachowane stiuki, wymalowania - mówi Daria Błaszczyńska, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.

ZOBACZ: Legnica: Tragiczny pożar w kamienicy. Nie żyje jedna osoba



Po drugiej wojnie światowej mieściła się tutaj szkoła żydowska dla dzieci, które przeżyły koszmar getta i obozów zagłady. Cztery lata temu kamienicę przejęło miasto. Miesiąc po tym, jak wyprowadził się ostatni lokator, zawaliła się część stropów.



- Doszło do katastrofy budowalnej, nie dało się tego budynku uratować - tłumaczy Katarzyna Błachowicz-Barszcz, zastępca dyrektora Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi - Były plany przeznaczenia tego budynku do rewitalizacji, niestety nie udało się.

Łódź wyburza kamienice

Gruzy zostały też po dwóch kamienicach przy Zachodniej. W sumie do września wyburzonych ma zostać 50 budynków.



- Chcemy też stwarzać inwestorom szansę na inwestowanie pieniędzy w Łodzi i stawiania swoich obiektów, ale przede wszystkim chcemy, żeby krajobraz Łodzi się zmieniał - twierdzi Paweł Śpiechowicz z Urzędu Miasta Łodzi.

ZOBACZ: Sopot: Pożar kamienicy. Kilkanaście jednostek w akcji



W ubiegłym roku w mieście rozebrano 100 budynków. Wszystkie były w fatalnym stanie technicznym.



- Dokonywana jest analiza opłacalności remontu. Kiedy koszty remontu takiej nieruchomości przekraczają jej wartość, wtedy kamienica jest kwalifikowana do rozbiórki - wyjaśnia Katarzyna Błachowicz-Barszcz.

WIDEO: Zobacz materiał "Wydarzeń"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Rewitalizacja kamienic

Część kamienic jest poddawana rewitalizacji, tak jak budynek 100-letniej fabryki Wigencja.



- To, co udało nam się tutaj stworzyć jest rzeczywiście wyjątkowe, bo jest to połączenie industrialnego charakteru z nowoczesnością - mówi Małgorzata Loeffler, rzeczniczka Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

ZOBACZ: Zamordował żonę, wysadził kamienicę. Ma zapłacić 200 tys. zł. "Wyrok tylko na papierze"



Jeszcze kilka lat temu Łódź rewitalizowała pojedyncze kamienice w różnych punktach miasta. Teraz całe kwartały w ścisłym centrum. Przy ulicy Włókienniczej blask odzyskają wszystkie kamienice komunalne. I nie chodzi tu tylko o fasady.



- Ratujemy zabytki, ale właściwie można powiedzieć, że budujemy te zabytki od początku, to znaczy od dachu po piwnicę. Wymieniamy konstrukcję budynku, pojawia się ogrzewanie, nowe ściany, wnętrza są przebudowywane – opisuje Małgorzata Loeffler.

Nowa przestrzeń do życia

Wykwaterowani wcześniej mieszkańcy kamienic będą mogli do nich wrócić. Zyskają nie tylko komfortowe mieszkania, ale też zupełnie nową przestrzeń do życia.

ZOBACZ: Wenecja. Skoczył do kanału z kamienicy. Burmistrz chce mu dać "certyfikat głupoty"



- Ulice zostaną zmodernizowane, zostanie posadzona zieleń, powstaną nowe przebicia międzykwartałowe, aby komunikacja między tymi przestrzeniami była dużo sprawniejsza – zapowiada Sławomir Granatowski, p.o. dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi.



Rewitalizacja obszarowa w Łodzi pochłonie w sumie ponad miliard siedemset milionów złotych.

WIDEO: RPP zawiadomił prokuraturę o śmierci dwóch osób. Kobiety wcześniej skorzystały z "automatu do wystawiania recept" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

adn/ Polsatnews.pl