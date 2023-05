36-letnia kobieta z Arkansas, była pracownica kostnicy, jest oskarżona o sprzedaż 20 pudełek z częściami ciał mężczyźnie, którego poznała poprzez grupę na Facebooku.

Kobieta pracowała w domu pogrzebowym. Do jej obowiązków należały m.in. transport, kremacja i balsamowanie szczątków. Do domu pogrzebowego trafiały zwłoki ofiarowane do nauki studentom miejscowej szkoły medycznej.

W październiku 2021 roku kobieta miała zaoferować mężczyźnie sprzedaż szczątków. W ciągu kolejnych dziewięciu miesięcy miało dojść do kilku wymian - głosi akt oskarżenia.

W wiadomości z 2 grudnia 2021 roku 36-latka zaoferowała sprzedaż na kwotę 1 600 dolarów. Tego samego dnia otrzymała płatność przez PayPal.

Sprzedawała ludzkie szczątki. Nie przyznała się do winy

Oskarżona zebrała 10 975 dolarów w 16 oddzielnych przelewach PayPal - napisano w akcie oskarżenia.

Kobieta nie przyznała się do winy. Pozostaje w areszcie, gdzie oczekuje na rozprawę zaplanowaną na wtorek. Wtedy ma zostać podjęta decyzja, czy zostanie zwolniona za kaucją.

an/New York Post