Edward Miszczak: Budujemy nowy kształt oglądania seriali w Polsce

Od piątku 28 kwietnia 2023 roku w Krakowie trwa 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Patronami medialnym wydarzenia po raz pierwszy są Polsat i Interia z Grupy Polsat Plus.

W trakcie Mastercard OFF CAMERA zaprezentowane zostaną produkcje Telewizji Polsat, które oglądać można w Polsat Box Go - przedpremierowo serial "Sortownia", zrealizowany w koprodukcji z CANAL+Polska, a także seriale "Bracia" i "Wotum nieufności".

"To jest świat seriali i świat selfie"

Wiceprezes zarządu i dyrektor programowy Telewizji Polsat Edward Miszczak przekazał, że Polsat od kilku lat robi sekcję serialową na tym festiwalu i cieszy się ona dużym powodzeniem publiczności. - W Polsacie mamy teraz prawdziwą inwazję serialową - ocenił w rozmowie z Agnieszką Laskowską.

ZOBACZ: Jesse Eisenberg: Jestem bardzo silnie związany z Polską

Jego zdaniem takie spotkania, jak Mastercard OFF CAMERA, służą temu, "żeby obok produkcji filmowych pokazywać to, co kochają Polacy, czyli świat seriali". - Są tu szkolenia i panele dla branży dotyczące pisania scenariuszy, czy produkcji. Dla widzów zawsze ciekawe są pokazy charakteryzacji, make-upu, bo to jest robienie z fajnej gwiazdy, fajnej osoby, jeszcze fajniejszej - zauważył.

Edward Miszczak dodał, że publiczność "może spotkać gwiazdy, porozmawiać z nimi, sfotografować". - To jest świat seriali i świat selfie - dodał.

WIDEO: Rozmowa Agnieszki Laskowskiej z Edwardem Miszczakiem

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Edward Miszczak: Mamy ewidentny kryzys kina

Dyrektor programowy Telewizji Polsat przypomniał, że bardzo dużą popularnością cieszą się w ostatnich latach platformy streamingowe. - Widzowie Polsatu są bardzo uprzywilejowani, mając dużą telewizję naziemną, która co tydzień emituje ulubione seriale, ale mają też platformę streamingową Polsatu - Polsat Box Go, dzięki której można oglądać ulubione programy wtedy, kiedy się chce - stwierdził.

Jak wyjaśnił, "budujemy pewien kształt, pewien nowy model oglądania seriali w Polsce". - Pojawiły się nawet takie terminy jak "zdrada serialowa" - przypomniał.

ZOBACZ: Olaf Lubaszenko: Serial „Matka” jest wartościową rozrywką

Do wspomnianej "zdrady" dochodzi wtedy, gdy oglądamy z kimś wspólnie serial, jednak nie mogąc się powstrzymać, oglądamy kolejne odcinki pod nieobecność tej drugiej osoby.

Według Edwarda Miszczaka "dzisiaj mamy ewidentny kryzys kina". - Ludzie nauczyli się tego, jak działają platformy streamingowe, w jaki sposób można dojść do kontentu nie kupując biletu. Miała na to wpływ pandemia i dzisiaj wyniki kinowe nie są tak rewelacyjne, jak były wcześniej. Dzisiaj budżety serialowe są ogromne, przewyższają budżety kinowe, filmowe. Narodziło się, nie tylko w Polsce, coś fajnego - podsumował.

WIDEO: Pisanie ikon. Irina Gorbunova-Lomax opowiada o swojej pasji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red/ Polsatnews.pl