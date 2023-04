Węgry odpowiadają Zełenskiemu. "Już zapłaciliśmy wysoką cenę za wojnę"

"Jeżeli to oświadczenie (Zełenskiego - red.) oznacza: 'Z pełnym szacunkiem dziękuję Węgrom za wpuszczenie i opiekę nad ponad milionem uchodźców z Ukrainy' i 'z pełnym szacunkiem dziękuję za ciągłe wysyłanie pomocy' to 'zapraszamy i możecie na nas liczyć w przyszłości'"- napisał Szijjarto w mediach społecznościowych.



Szef węgierskiego MSZ przekazał, że prezydent Ukrainy nie ma prawa oceniać zachowania Węgier.

"Naród węgierski już zapłacił bardzo wysoką cenę za tę wojnę. Wielu Węgrów - członków węgierskiej społeczności z Zakarpacia zginęło w tej wojnie" - zaznaczył.

Prezydent Ukrainy krytycznie o podejściu Węgier

Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej w sobotę ocenił, że zachowanie Węgier oraz ich stosunki z Rosją nie odpowiadają statusowi sojusznika NATO.



- Jak rozwiązać spór z Budapesztem? Pytanie tylko jakie są chęci Budapesztu. Wydaje mi się, że istnieje polityczne uwikłanie elit politycznych na Węgrzech. To bardzo dziwna sytuacja, czy w NATO może być kraj za Rosją i przeciwko NATO? - powiedział prezydent Ukrainy, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

ZOBACZ: Reakcja Ukrainy na ograniczenia w handlu zbożem. Do polskiej ambasady trafiła nota dyplomatyczna

Zełeński dodał, że w Sojuszu nie ma mogą znajdować się kraje, które "nazywają NATO wrogiem". - To jest nieodpowiednie zachowanie. Sojusznik to nie tylko słowo, to znaczenie. To sojusz państw o tym samym spojrzeniu na bezpieczeństwo, na wartości - zaznaczył.

WIDEO: Fala upałów w Azji. Na termometrach 45 stopni Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/polsatnews.pl