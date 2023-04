Wydawnictwo Znak przekazało, że przygotowując tom "Wiersze wszystkie" włączyło do niego utwór "Przerwana opowieść". "Wiersz w rzeczywistości napisał Witold Turdza, którego przepraszamy za ten błąd" - wyjaśniło.

Jak dodała firma, przypadkowo ujęty w tomie utwór to "wspaniały to pastisz, którego nie powstydziłaby się nasza znakomita Noblistka, więc z rozpędu włączyliśmy go do innych jej utworów".

"Na naszych oczach narodził się prawdziwy biały kruk!"

Wydawnictwo przypomniało, że Wisława Szymborska cechowała się poczuciem humoru, podejrzewa więc, że "zaśmiewa się pewnie teraz z tej pomyłki". W dodruku książki są już jedynie "właściwe" wiersze.

"Przepraszamy wiernych czytelników Noblistki, mając nadzieję, że ci z Państwa, którzy mają już wydanie 'Wierszy wszystkich', spojrzą na nie jak na nowego białego kruka w swojej biblioteczce" - podsumowano.

Fundacja Wisławy Szymborskiej również skomentowała pomyłkę Wydawnictwa Znak.

ZOBACZ: Rosja. Pisarz Dmitrij Głuchowski, autor serii "Metro" poszukiwany listem gończym

"Na naszych oczach narodził się prawdziwy biały kruk!" - napisała w mediach społecznościowych, gratulując Witoldowi Turdzowi " talentu i poczucia humoru, które zmyliły nas wszystkich".

Wisława Szymborska otrzymała Literacką Nagrodę Nobla w 1996 roku. "Szwedzka Akademia chce uhonorować przedstawicielkę niezwykłej czystości i siły poetyckiego spojrzenia. Poezji jako odpowiedzi na życie, sposobu na życie, pracy nad słowem jako myślą i wrażliwością" - napisano w laudacji.

Poetka zmarła w 2012 roku w Krakowie. Miała 89 lat.

WIDEO: Pisanie ikon. Irina Gorbunova-Lomax opowiada o swojej pasji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbl/wka/ Polsatnews.pl