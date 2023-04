Ospa wietrzna nie odpuszcza i atakuje najmłodszych. Z reguły dzieci przechodzą ją łagodnie. Zdarzają się jednak poważne powikłania. Najczęściej są to bakteryjne nadkażenia skóry, które mogą prowadzić do sepsy oraz zapalenia móżdżku.

Ospa wietrzna jest chorobą zakaźną. W przypadku przebywania w jednym pomieszczeniu z osobą chorą szansa, że dojdzie do zarażenia wynosi 95 procent. Dlatego tak dużo dzieci zaraża się od siebie nawzajem w żłobkach - przekazała reporterka Polsat News Dorota Wleklik.

- Córka przyniosła z przedszkola ospę. Nauczycielka nam przekazała, że teraz tam szaleje ospa - powiedziała Agnieszka, mieszkanka Gorzowa Wielkopolskiego.

- W przypadku młodszego dziecka choroba trwała dwa tygodnie. Starsze przechodziło ospę dłużej - przekazała. Matka dodała, że dopiero po trzech tygodniach pobytu w domu, córka mogła wrócić do szkoły.

"Ospa wietrzna może dawać także ciężkie zapalenia płuc i móżdżku"

Należy pamiętać, że ospa wietrzna nie zawsze przebiega łagodnie. W kwietniu do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim trafiło sześciu małych pacjentów.

Dlatego należy obserwować dziecko. Gdy zdarzy się wysoka temperatura, biegunka i apatia - warto pojawić się u lekarza.

- Jeśli dziecko zacznie nam gorączkować, jeśli stan ogólny zacznie się pogarszać to trzeba pokazać się lekarzowi rodzinnemu - powiedział lekarz Tomasz Szatkowski, kierownik Oddziału Dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. - Wtedy jeśli jest problem, jeśli są zmiany skórne cieknące i ropne, to lekarz rodzinny decyduje, czy przekazać dziecko do szpitala - dodał.

- W przeciągu ostatniego miesiąca mieliśmy sześć przypadków powikłań osp wietrznych. Były to nadkażone zmiany skórne, w jednym wypadku wystąpiła nawet posocznica - przekazał lekarz. - Ospa może dawać także ciężkie zapalenia płuc i móżdżku - podsumował.

Zakażenia trudno uniknąć, ale można uczynić jego przebieg znośniejszym dzięki szczepionce przeciw ospie. W Gorzowie Wielkopolskim dla dzieci w żłobkach są one bezpłatne - właśnie trwa tydzień szczepień. Gdy dziecko jest starsze, koszt takiego wynosi 250 zł.

mbl/ sgo/ Polsatnews.pl