Trzy urzędniczki ze Starego Brusa pod Chełmem, w powiecie włodawskim przywłaszczyły sobie w sumie 2,5 mln złotych. Pieniądze w postaci świadczeń socjalnych były przeznaczone dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej. Przejmowały je jednak pracownice urzędu. 42, 47 i 50-latka trafiły do aresztu. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Plan, według którego działały urzędniczki, nie był zbyt skomplikowany. Najpierw wnioskowały o pieniądze do wojewody - prawdopodobnie kreowały potrzeby mieszkańców albo je zawyżały. Gdy środki trafiały już do ośrodka pomocy społecznej, kobiety rozdysponowywały je pomiędzy mieszkańców a siebie. Z naciskiem na siebie, bo jak szacuje wójt gminy Stary Brus, 80 proc. pozyskanych pieniędzy kobiety przelewały na swoje konta.

Operatywne trio, jak nazywa urzędniczki wójt, czyli księgowa, kasjerka oraz kierowniczka OPS, fałszowały dokumentację i prawdopodobnie podrabiały podpisy, aby zatuszować przestępstwo. Teraz, w toku śledztwa, mieszkańcy dowiadują się, że z dokumentów wynika, że pobierali świadczenia, o których nie mieli pojęcia, a na listach wypłat widnieją ich podpisy.

Wójt: Nie ma wybaczenia

Paweł Kołtun, wójt gminy, zapewnia, że o niczym nie wiedział. Tłumaczy, że przestępczy proceder miał miejsce w OPS, nie zaś w samym urzędzie gminy, którym kieruje.



- Na początku było niedowierzanie i zaskoczenie - mówił w rozmowie z reporterką Polsat News. - Jesteśmy małą, biedną gminą, wypruwamy sobie z naszymi urzędnikami żyły, żeby ludzie mogli żyć na poziomie, żebyśmy nie odstawali od pewnych standardów.

Wójt poinformował, że w gminie toczą się inwestycje, które w skali gminnego budżetu są bardzo duże.



- Obracamy teraz kilkunastoma milionami, jeżeli chodzi o inwestycje. Remontujemy szkołę, robimy ujęcia wody, budujemy drogi, a tutaj takie zaskoczenie. Nie ma wybaczenia. Nie ma zlituj się - podkreślił.

Urzędniczki zostały aresztowane

Wójt nie chciał zdradzić, w jaki sposób odkryto proceder. Śledczy mówią o tym, że sprawa wyszła na jaw przy okazji analizy dokumentów, kiedy zorientowano się, że występuje zbyt duża rozbieżność między autentycznymi opłatami a tym, co widnieje w zapisach.



32, 47 i 50-latka zostały zatrzymane. Kobiety trafiły do aresztu na trzy miesiące.

- Usłyszały zarzut dotyczący tego, że będąc funkcjonariuszami publicznymi doprowadziły do przywłaszczenia mienia w kwocie ok 2,5 mln złotych w ten sposób, że dokonywały niewłaściwych wpisów do systemów. Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do 15 lat - przekazała Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Śledczy zaznaczają jednak, że postępowanie w tej sprawie wciąż trwa, a 2,5 mln złotych to kwota wyjściowa. Może się okazać, że kobiety przywłaszczyły sobie więcej pieniędzy.

