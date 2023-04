Nie należę do ludzi bojących, oczywiście każde ryzyko trzeba brać pod uwagę, będziemy reagowali na bieżącą sytuację - mówił o nadchodzących wyborach Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu. W programie "Graffiti" tłumaczył, że porozumienie z partią Szymona Hołowni powinno dać od 13 do 15 proc. poparcia.

Zgorzelski powiedział, że rozmowy z przedstawicielami Polski 2050 Szymona Hołowni w sprawie wspólnego pójścia do wyborów trwają. Zaznaczył, że "wszystko musi mieć swoje tempo", dopytywany o termin ogłoszenia współpracy.

- Nie ma co poganiać, wszystko idzie w dobrym tempie, rozmowy są na zakończeniu, o finale poinformują liderzy i chyba wszystko na ten temat - mówił wicemarszałek.

- Wszystkie najważniejsze rzeczy zostały przedyskutowane - tłumaczył.

Wicemarszałek przekazał, że były prowadzone rozmowy o ewentualnych miejscach na listach wyborczych, ale zapewnił, że nie było żadnej kłótni w związku z tym.

Prowadzący Marcin Fijołek dopytywał też o obawy związane z wynikami nadchodzących wyborów.

- Nie należę do ludzi bojących, oczywiście każde ryzyko trzeba brać pod uwagę, będziemy reagowali na bieżącą sytuację. Dzisiaj ten projekt chyba we wszystkich sondażach jest liczony między 13 a 15 proc. - zaznaczył Zgorzelski.

Zgorzelski został też zapytany o ewentualny udział w marszu organizowanym przez KO, który ma przejść ulicami Warszawy 4 czerwca.

- Jesteśmy partią tradycyjną, przywiązaną do wartości staropolskich. Jeżeli ktoś zaprasza, no to pewnie trzeba to rozważyć i przyjść, a nie "strzelać focha" - odpowiedział.

