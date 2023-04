Śmierć 16-letniego Eryka z Zamościa. Dwie osoby podejrzane na wolności

Matka zabitego 16-latka nie może zrozumieć, dlaczego sprawcy zostali wypuszczeni na wolność - To jest jakieś nieporozumienie. Ludzie mogą chodzić, mogą robić innym różne rzeczy i nie czuć się nawet, że będą osądzeni - powiedziała Polsat News Iwona Romanowska. - Teraz to są dzieci, a jak bili moje dziecko to nie byli dziećmi? - dodała.

Decyzję o tym, że dwoje 16 latków, chłopak i dziewczyna mogą opuścić ośrodek wychowawczy podjął sąd w Zamościu na wniosek ich obrońców. Oboje są podejrzani w sprawie śmiertelnego pobicia ich rówieśnika, oboje byli zamknięci w ośrodku od zatrzymania, czyli dokładnie 50 dni.

Sędzia: Sąd kierował się dobrem nieletnich

- Przy podejmowaniu tej decyzji sąd kierował się dobrem nieletnich - przekazał sędzia Paweł Tobała rzecznik Sądu Okręgowego w Zamościu.

W ośrodku wychowawczym pozostają dwaj inni sprawcy, w tym 17-letni Daniel G., który jako jedyny usłyszał zarzut zabójstwa.



- W ocenie sądu prokurator na ten czas nie zgromadził żadnych dowodów, które w wystarczającym stopniu uzasadniałyby użycie wobec tych osób w przyszłości środka poprawczego, co w toku dalszego śledztwa może się zmienić - dodał sędzia Tobała.

- Być może ustalono role w tym zdarzeniu poszczególnych osób. Musimy pamiętać, że mamy do czynienia z ustawą dotyczącą nieletnich, a tu zachodzą inne przesłanki - wyjaśniła adwokat Anna Kamińska.



Zgodnie z ustawą nie jest przewidziany areszt tylko nadzór lub pobyt w ośrodku wychowawczym, rodzinie zastępczej lub szpitalu psychiatrycznym. Jednak sąd musi mieć powód, by umieścić tam nieletniego podejrzanego.

Śmiertelne pobicie w Zamościu

16-letni Eryk został pobity, bo rzekomo w sieci kolportował fałszywe informacje o jednej z podejrzanych w sprawie osób. Pobicie, które miało być zemstą, doprowadziło do śmierci Eryka.

Śmierć wstrząsnęła mieszkańcami Zamościa. Podobnie jak decyzja sądu o zwolnieniu dwojga nastolatków. Daniel G., który zadał śmiertelny cios ma 17 lat. Ze względu na wiek, mimo że odpowiada jak dorosły za zabójstwo, grozi mu nie dożywocie a 25 lat.

