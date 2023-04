Meksykańskie służby przechwyciły w porcie w mieście Manzanillo na wybrzeżu Pacyfiku ogromny transport narkotyków.

ZOBACZ: Rosja: Ukryła narkotyki w dziecięcym kombinezonie. Dla niepoznaki wsadziła tam kota

Chodzi o płyną metamfetaminę, która ukryta była w butelkach tequili przeznaczonych na eksport. Służby nie podały, do jakiego kraju miała trafić przesyłka.

Prawie 12 tys. butelek

Łącznie zarekwirowano 960 pudeł, w których znajdowało się 11 520 butelek. Zamiast alkoholowego trunku, było w nich rozpuszczone ponad 8,5 tony czystego narkotyku - poinformowali funkcjonariusze meksykańskiej marynarki wojennej.

Gobierno de Mexico

W komunikacie poinformowano również, że tylko w tym roku meksykańskie służby przechwyciły i zniszczyły ponad 114 ton metamfetaminy.

ZOBACZ: Wielka Brytania: Turyści zjedli grzyby halucynogenne. Sami nie potrafili zejść z góry

Agencja AP przypomina, że Meksyk stał się głównym producentem metamfetaminy na świecie. Przemytnicy narkotyków często są zatrzymywani na granicy z płynną metamfetaminą ukrytą w płynie do spryskiwaczy lub w innych pojemnikach na ciecze znajdujące się w samochodzie.

Następnie narkotyk trafia do specjalistów, którzy przywracają go do formy krystalicznej.

WIDEO: Władimir Putin w Ukrainie. Pojawił się w okupowanych obwodach chersońskim i ługańskim Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ sgo/ Polsatnews.pl