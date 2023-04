Szef rządu w niedzielę w ramach akcji "Polska jest jedna - inwestycje lokalne" spotkał się z mieszkańcami województwa lubuskiego. Mówił o dokonaniach rządu, m.in. jeśli chodzi o inwestycje w kraju. Zwracał jednocześnie uwagę, że za poprzedników ich nie było.

- Czy były inwestycje w drogi gminne, powiatowe w takim zakresie, jak my wprowadziliśmy? Nie było. Czy były programy budowy obwodnic? Nie było. Inwestycje w szkoły, modernizacje, w żłobki, w przedszkola - czy było coś takiego? Nie było. (...) To jest ta podstawowa różnica między naszymi przeciwnikami, a nami - wyliczał premier.

Morawiecki: Mamy lepsze wyniki sektora finansów publicznych niż w czasach PO

Na spotkaniu w Gorzowie Wielkopolskim premier stwierdził też że "w czasach Platformy rosło pięć rzeczy".

- Bezrobocie, bieda, dług publiczny, uzależnienie od Niemiec i uzależnienie od Rosji - wymienił Morawiecki.

- Ostatnio pan Tusk powiedział, że nasze programy społeczne, 13., 14. emerytura, wyprawka, 500 plus, są możliwe dzięki temu, że Platforma zostawiła nam jakieś środki. Ja wtedy myślałem, że pęknę ze śmiechu jak Chryzyp - powiedział i dodał, że obecnie "Polska ma dużo lepsze finanse niż za czasów Platformy Obywatelskiej".

- Oni nie tylko nie stosowali tarcz antykryzysowych, czyli np. 200 mld zł na ratowanie miejsce pracy, ale zabrali oszczędności Polaków z Otwartego Funduszu Emerytalnego - powiedział Morawiecki.

Morawiecki w Gorzowie Wielkopolskim: PKB może wynieść w tym roku 47-48 proc.

Polityk dodał, że kiedy koalicja PO-PSL obejmowała rządy w 2008 roku, to dług do PKB wynosił około 47 proc., a jak oddawali rządy w 2015-2016 roku, to dług ten wynosił 56-57 proc.

- Niech wszyscy ekonomiści zmierzą się z tą rękawicą, którą rzucam ekonomistom mainstreamowym PO - gdyby nie zabrane pieniądze z Otwartego Funduszu Emerytalnego, przekroczylibyście dług konstytucyjny (...). To wstyd dla PO, całkowity wstyd - powiedział premier.

Dodał, że PiS mimo trzech kryzysów - epidemicznego, energetycznego i wojny na Ukrainie, nie dopuścił do wzrostu zadłużenia.

- Maleje dług do PKB, w tym roku będzie to być może nawet 47-48 proc. - przekazał szef rządu.

