Mieszkanka Australii wezwała hydraulika do zatkanej toalety. W celu usunięcia usterki mężczyzna postanowił wykorzystać wałek do ciasta. Po wszystkim odłożył przedmiot na miejsce, nie dezynfekując go, ani nie informując o tym fakcie właścicielki. Wszystko nagrała jednak kamera monitoringu. Z szafki przy łóżku kobiety miała także zniknąć para kolczyków. Sprawa trafiła na policję.