Raper Coolio zmarł z powodu przypadkowego przedawkowania fentanylu i innych narkotyków - poinformowało biuro koronera. Muzyk zmarł we wrześniu ubiegłego roku.

28 września Coolio zasłabł w domu przyjaciela w Los Angeles i został uznany za zmarłego na miejscu. Ponad pół roku później ujawniono raport koronera w tej sprawie.

Wynika z niego, ze śmierć muzyka była spowodowana "skutkami fentanylu, heroiny i metamfetaminy".

Raport biura koronera wymieniał również kardiomiopatię, astmę i niedawne użycie fencyklidyny lub PCP jako inne znaczące czynniki. Urzędnicy orzekli, że śmierć 59-letniego rapera była wypadkiem.

Coolio i "Gangsta's Paradise"

Coolio, a w zasadzie Leon Ivey Jr., największy rozgłos zyskał dzięki hitowemu "Gangsta's Paradise", wydanemu w 1995 roku. Utwór był jednocześnie motywem muzycznym w filmie "Młodzi gniewni" i to właśnie on przyniósł raperowi nagrodę Grammy.

Amerykański raper, kompozytor i aktor urodził się 1 sierpnia 1963 roku w Los Angeles. Jego kariera zaczęła się w stacji radiowej KDAY, gdzie nagrał swój singiel "You're gonna miss me", po którym wziął udział w nagrywaniu albumu "Ain't a damn thing changed" grupy WC and the Maad Circle.

Jego debiutancka płyta "It takes a thief" ukazała się w 1994 roku, a pochodzący z niej utwór "Fantastic Voyage" otrzymał nominacje do MTV Video Music '94 za najlepszy rapowy teledysk i Grammy Award '95 za najlepszy solowy utwór.

Coolio w 1996 roku podczas trasy koncertowej wystąpił również w Polsce - zagrał koncert na lodowisku Torsan w Sanoku.

an/dk/BuzzFeed/polsatnews.pl