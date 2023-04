Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podczas posiedzenia w kwietniu zadecydowała o utrzymaniu dotychczasowo obowiązujących poziomów stóp procentowych. Oznacza to, że stopa referencyjna wynosi 6,75 proc. w skali rocznej.

Zgodnie z komunikatem wydanym przez RPP stopy procentowe NBP są na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 6,75 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa 7,2 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa 6,25 proc. w skali rocznej, stopa redyskontowa weksli 6,80 proc. w skali rocznej i stopa dyskontowa weksli 6,85 proc. w skali rocznej.

RPP nie zmieniła stóp procentowych

Oznacza to, że m.in. raty kredytów pozostaną również bez zmian. Ostatni raz stopy procentowe zostały podniesione we wrześniu ubiegłego roku. Wcześniej, ze względu na rosnącą inflację, RPP podnosiła stopy procentowe przez 11 miesięcy od października 2021 roku do września 2022 roku.

Na czwartek, 6 kwietnia zaplanowana została konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego, która zostanie poświęcona ocenie bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce.

W komunikacie RBP wydanym w środę powiadomiono, że "inflacja w większych gospodarkach rozwiniętych obniża się". Jednak dla większości gospodarek inflacja wciąż pozostaje wysoka.

"W ostatnich miesiącach obniżyły się ceny surowców, co wraz z ustąpieniem napięć w globalnych łańcuchach dostaw ogranicza presję cenową. Jest to widoczne w systematycznie obniżającej się dynamice cen produkcji. Jednocześnie inflacja bazowa pozostaje wysoka" - podano.

Jak wynika z danych, nastąpił spadek sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. "Mimo spowolnienia aktywności gospodarczej utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Liczba pracujących pozostaje przy tym wysoka, choć roczny wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw obniżył się" - przekazano.

RPP powiadomiła, że podejmowanie dalszych decyzji będzie zależeć od informacji dotyczących "perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej".

Glapiński ws. obniżki stóp procentowych

Podczas konferencji na początku marca szef NBP przekazał, że liczny na to, że w ostatnim kwartale bieżącego roku będzie można obniżyć stopy procentowe.





- Ale to jest moje zdanie, nawet go nie konsultowałem z członkami Rady Polityki Pieniężnej. Każdy z nich ma jakąś inną wizję - mówił.

Glapiński ocenił również, że inflacja w listopadzie spadnie do 6-7 proc. - Tego Bank nie mówi. NBP mówi, że będzie to ok. 7,4 - zaznaczył.

