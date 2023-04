Plus liderem rankingu mobilnego i 5G w Q1 2023 roku

I kwartał przyniósł duże przetasowanie w rankingu mobilnym. Plus, który jest liderem 5G, zajął także pierwsze miejsce w rankingu mobilnym (3G/4G/5G). Zmiana jest efektem zwiększenia udziału testów 5G u tego operatora wskutek udostępnienia w marcu technologii 5G dla ok. 3 mln kart SIM.

W pozostałych kategoriach dotychczasowi liderzy utrzymali swoje pozycje – najszybszym dostawcą Internetu domowego jest T-Mobile (229 Mb/s), a światłowodu FTTH – Orange z prędkością 260 Mb/s.

Dane źródłowe za pierwszy kwartał 2023 roku pochodzą z ponad 11,5 mln testów wykonanych na platformie SpeedTest.pl składającej się z:

aplikacji webowej dla przeglądarek,

aplikacji dla Android,

aplikacji dla iOS,

aplikacji dla Windows.

Ranking dostawców Internetu w Polsce za Q1 2023 roku

Tradycyjnie w ramach podsumowania kwartalnego przygotowane zostały rankingi w 4 kategoriach:

Internet mobilny,

Internet 5G,

Internet domowy,

Internet światłowodowy (FTTH).

O kwalifikacji danego ISP do rankingu decyduje minimum 0,5% udziału w całkowitej liczbie testów w danej kategorii, a o miejscu w rankingu średni wynik dla prędkości pobierania danych (download) za cały Q1 2023 roku.

Ranking Internetu mobilnego

Ranking mobilny bazuje na około 815 tys. pomiarów w sieciach 3G, 4G LTE i 5G, wykonanych w aplikacjach dla Android i w aplikacji dla iOS.

I kwartał 2023 roku przyniósł dużą zmianę na pozycji lidera. W marcu pierwsze miejsce zajął Plus (49,6 Mb/s), a wyniki tego miesiąca wpłynęły na tyle znacząco na cały kwartał, że i za ten okres Plus został liderem w prędkości pobierania (44,6 Mb/s). Wyprzedził on z minimalną przewagą pozostałą trójkę operatorów, w tym wieloletniego lidera rankingu, T-Mobile (44,2 Mb/s).

Jak doszło do tej zmiany? Plus po wdrożeniu 5G w 2020 roku udostępniał nową technologię głównie w nowych lub wybranych kategoriach taryf. Tym samym sieć 5G przez ostatnie 1,5 roku była w niewielkim stopniu obciążona ruchem, na co pośrednio wskazywały nasze statystyki (prędkości były stabilne w okresie 2021 i 2022 roku). Z początkiem marca br. operator zmienił radykalnie podejście do dostępności technologii, włączając 5G również klientom starszych taryf abonamentowych, a także użytkownikom ofert typu mix i prepaid:

Nasze szacunki wskazują, że 5G udostępniono ok. 3 milionom kart SIM. Spowodowało to, że część klientów, która dotychczas korzystała z LTE ze średnią prędkością około 35 Mb/s, po tej zmianie uzyskała automatyczny dostęp do nowej technologii z prędkością średnio około 138 Mb/s dzięki posiadaniu terminali 5G. Efektem tego był wzrost udziału testów 5G u tego operatora o 50% w porównaniu z lutym. W naszej ocenie, zapoczątkowane w marcu zmiany w rankingu mobilnym mogą okazać się bardziej trwałe i być może dopiero rozstrzygnięcie przetargu na częstotliwości dedykowane dla 5G da impuls do kolejnych batalii o miano najszybszego operatora.

W przypadku prędkości wysyłania liderem był Play (12,8 Mb/s), a najmniejszymi opóźnieniami charakteryzował się Orange (28 ms).

Średnia prędkość pobierania (download) dla całej kategorii w analizowanym okresie wyniosła 44 Mb/s, wysyłania – 12 Mb/s, a opóźnienia – 31 ms. W ostatnich 12 miesiącach wartości te były bardzo stabilne (wykres niżej), co przy uwzględnieniu dynamicznego wzrostu w latach poprzednich może wskazywać na powolne wyczerpywanie się posiadanych przez operatorów narzędzi do poprawy jakości sieci. Wydaje się, że rozstrzygniecie przetargu na częstotliwości 5G staje się pilną koniecznością, jeśli nie chcemy widzieć spadków jakości sieci w najbliższych 12-24 miesiącach.

Od lutego obserwujemy szybki spadek wolumenu testów 3G w sieci T-Mobile. W marcu udział testów w tej technologii był dwukrotnie niższy niż jeszcze na początku roku. Ma to zapewne związek z komunikowanym szeroko przez tego operatora programem wyłączania sieci 3G.

Statystyki prędkości pobierania danych za ostatnie 12 miesięcy 2022/2023 r. przedstawia poniższy wykres.

Ranking Internetu 5G

W I kwartale 2023 roku w technologii 5G wykonanych zostało ponad 60 tysięcy testów. Ich udział w ogólnej liczbie testów mobilnych stale rośnie, choć mocno różni się między operatorami (w marcu było to od 4% w Orange do 15% w Plusie).

Niezmiennie od blisko 2 lat (dzięki posiadaniu dedykowanego pasma częstotliwości) liderem w kategorii 5G za Q1 2023 r. pozostaje Plus ze średnią prędkością pobierania 138 Mb/s. Jest to prędkość znacznie wyższa niż u pozostałych operatorów oferujących 5G na pasmach wykorzystywanych również w 4G LTE. Liderem prędkości wysyłania jest Play (27,4 Mb/s), a w przypadku opóźnień Play oraz Orange (25 ms).

Statystyki prędkości pobierania danych za ostatnie 12 miesięcy 2022/2023 r. przedstawia poniższy wykres.

Ranking Internetu domowego

Ranking Internetu domowego oparty jest na testach wykonywanych w aplikacji webowej, aplikacji dla Windows oraz na testach Wi-Fi w mobilnych aplikacjach dla Android i w mobilnej aplikacji dla iOS. To niezmiennie najpopularniejsze metody pomiarów w I kwartale 2023 roku – wykonano w ten sposób 9 mln testów.

W Q1 2023 roku średnia prędkość pobierania danych w tej kategorii w Polsce osiągnęła prawie 126 Mb/s, co oznacza przyspieszenie o 26% w stosunku do Q1 2022 roku. Nie zmieniły się również pozycje liderów: prowadzi T-Mobile Stacjonarny z prędkością 229,4 Mb/s przed „idącymi” prawie równo INEĄ (215,8 Mb/s) i UPC (213,6 Mb/s). Poziom blisko 200 Mb/s osiągnęła Vectra.

Statystyki prędkości pobierania danych dla 4 najszybszych operatorów w tej kategorii za ostatnie 12 miesięcy 2022/2023 r. przedstawia poniższy wykres.

Najwyższą prędkość wysyłania danych osiągnęła INEA (200,9 Mb/s). Prędkość ta jest prawie dwukrotnie większa od kolejnego na podium T-Mobile (102,7 Mb/s). Wynik INEI ma związek z dużym udziałem klientów korzystających z symetrycznych łączy światłowodowych. Podium zamyka Netia z wynikiem 69,4 Mb/s.

W przypadku opóźnień (ping) liderami są operatorzy z dużym udziałem łączy światłowodowych FTTH w strukturze dostępowej. Tak jak przed rokiem, zwycięzcą w tej kategorii jest INEA (11 ms), następnie Toya (12 ms) i Exatel (16 ms). Kolejność liderów oraz wyniki są prawie identyczne jak w Q1 2022 r.

Ranking Internetu światłowodowego FTTH

Częścią rankingu Internetu domowego jest ranking dostawców światłowodu FTTH. Ranking za I kwartał 2023 roku powstał na podstawie ponad 1,4 mln testów w sieciach FTTH.

Niezmiennie światłowód FTTH jest najszybszą technologią dostępu do Internetu w Polsce, ze średnią prędkość pobierania na poziomie 241 Mb/s, wysyłania – 107 Mb/s i najniższymi opóźnieniami na poziomie 11 ms. Wszystkie te wartości plasują FTTH w porównaniu z innymi rodzajami dostępu na pierwszym miejscu.

Podobnie jak w 2022 roku, pierwsze miejsce w rankingu światłowodowym za Q1 2023 zajął Orange, którego klienci FTTH pobierali dane ze średnią prędkością 260,2 Mb/s. Kolejne miejsca już od dłuższego czasu zajmują INEA (242,5 Mb/s) oraz Netia (238,5 Mb/s). W przypadku prędkości wysyłania, tradycyjnie „nokautuje” INEA z wynikiem 239,6 Mb/s.

Statystyki prędkości pobierania danych dla 4 najszybszych operatorów w tej kategorii za ostatnie 12 miesięcy 2022/2023 r. przedstawia poniższy wykres.

Szybkość Internetu w polskich miastach

W marcu w wyszukiwarce Internetu na stronie SpeedTest.pl uruchomiliśmy statystyki prędkości dla ponad 230 miejscowości w Polsce. Nie są to rankingi, ale informacje orientacyjne (oparte na testach z naszych aplikacji pomiarowych), które mogą pozwolić naszym Użytkownikom dowiedzieć się, którzy operatorzy działają w ich miejscowości i jakich parametrów łącza można się spodziewać.

Dzięki miejskim zestawieniom, raportujemy w tej chwili parametry nie tylko kilkunastu dużych ogólnopolskich operatorów, ale ponad 360 średnich i małych lokalnych dostawców. Wraz z gromadzeniem danych będziemy rozszerzać poniższą listę dostępnych miejscowości ze statystykami:

województwo dolnośląskie: Bielawa, Bogatynia, Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jelcz-Laskowice, Jelenia Góra, Karpacz, Kłodzko, Legnica, Lubań, Lubin, Oława, Oleśnica, Polkowice, Świdnica, Świebodzice, Szklarska Poręba, Wałbrzych, Wrocław, Zgorzelec,

województwo kujawsko-pomorskie: Brodnica, Bydgoszcz, Grudziądz, Inowrocław, Lisi Ogon, Nakło nad Notecią, Świecie, Toruń, Włocławek,

województwo lubelskie: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Kraśnik, Lubartów, Lublin, Łuków, Puławy, Świdnik, Zamość,

województwo lubuskie: Gorzów Wielkopolski, Międzyrzecz, Nowa Sól, Świebodzin, Żagań, Żary, Zielona Góra,

województwo lubuskie: Gorzów Wielkopolski, Międzyrzecz, Nowa Sól, Świebodzin, Żagań, Żary, Zielona Góra, województwo łódzkie: Aleksandrów Łódzki, Bełchatów, Konstantynów Łódzki, Kutno, Łask, Łódź, Łowicz, Opoczno, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Zduńska Wola, Zgierz,

województwo małopolskie: Bochnia, Chrzanów, Gorlice, Kraków, Krynica-Zdrój, Myślenice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olkusz, Oświęcim, Skawina, Tarnów, Trzebinia, Wieliczka, Zakopane,

województwo mazowieckie: Błonie, Brwinów, Ciechanów, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Józefów, Kamionka, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Łomianki, Marki, Mińsk Mazowiecki, Mława, Nowy Dwór Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Otwock, Piaseczno, Piastów, Płock, Pruszków, Radom, Siedlce, Sochaczew, Sulejówek, Warszawa, Wołomin, Wyszków, Ząbki, Zielonka, Żyrardów,

województwo opolskie: Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Namysłów, Nysa, Opole, Prudnik,

województwo podkarpackie: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Mielec, Przemyśl, Rzeszów, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg,

województwo podlaskie: Augustów, Białystok, Łomża, Suwałki,

województwo pomorskie: Babi Dół, Chojnice, Gdańsk, Gdynia, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Malbork, Pruszcz Gdański, Reda, Rumia, Słupsk, Sopot, Starogard Gdański, Straszyn, Tczew, Wejherowo,

województwo śląskie: Będzin, Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Czeladź, Czerwionka-Leszczyny, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Knurów, Łaziska Górne, Lędziny, Mikołów, Mysłowice, Myszków, Orzesze, Piekary Śląskie, Pszczyna, Racibórz, Ruda Śląska, Rybnik, Rydułtowy, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Ustroń, Wisła, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Żory, Żywiec,

województwo świętokrzyskie: Kielce, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice,

województwo warmińsko-mazurskie: Bartoszyce, Działdowo, Elbląg, Ełk, Giżycko, Iława, Mrągowo, Olsztyn, Ostróda, Szczytno,

województwo wielkopolskie: Gniezno, Gostyń, Jarocin, Kalisz, Koło, Konin, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Luboń, Ostrów Wielkopolski, Piła, Plewiska, Poznań, Śrem, Środa Wielkopolska, Swarzędz, Szamotuły, Turek, Wągrowiec, Września,

województwo zachodniopomorskie: Darłowo, Goleniów, Kołobrzeg, Koszalin, Police, Stargard, Świnoujście, Szczecin, Szczecinek, Wałcz.

Informacje dodatkowe

Zasady obowiązujące podczas tworzenia rankingu:

Nazwę operatora określamy na podstawie publicznego adresu IP użytkownika z informacji dostępnych w RIPE lub przekazanych od operatora.

Przed wyznaczeniem średnich wartości w publikowanych rankingach i statystykach, agregujemy surowe wyniki dla operatora, użytkownika, lokalizacji i technologii połączenia w ustalonym czasie. Dzięki temu uśredniamy nadmiarowe wyniki pomiarów, wykonane przez pojedynczych użytkowników, które mogłyby wpłynąć na wyniki rankingów.

Kształtowanie ruchu pomiarowego (prędkość transmisji danych) pomiędzy serwerami pomiarowymi a użytkownikiem aplikacji w ramach platformy pomiarowej SpeedTest.pl musi podlegać tym samym zasadom, co w przypadku pozostałych usług internetowych dla danego użytkownika. Dotyczy to zarówno dostawców usługi dostępu do Internetu, jak i dostawców serwerów pomiarowych.

