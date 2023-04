11-latek jechał z bratem hulajnogą elektryczną. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę po g. 17 na skrzyżowaniu ul. Długiej i ul. Batorego w Piszu (woj. warmińsko-mazurskie). Chłopak gwałtowanie zahamował i przywrócił się na drodze.

Obrażenia były na tyle poważne, że na miejsce przybył śmigłowiec LPR, który zabrał go do szpitala w Olsztynie. Podejrzewano uraz kręgosłupa, jednak badania wykazały, że nie są groźne.

Pisz: Policja sprawdza, czy nastolatek ma kartę rowerową

Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia i ustalają, czy nastolatek miał uprawnienia do prowadzenia hulajnogi.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 do 18 lat wymagane są takie same uprawnienia, co w przypadku kierowania rowerem. Trzeba więc być posiadaczem karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument nie jest wymagany.

kg/grz/polsatnews.pl