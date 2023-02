- Zwrócimy się o wyjaśnienia do zarządcy autostrady, aby zweryfikować czy nie mamy do czynienia z cenami nadmiernie wygórowanymi - podkreślił w środę prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Przed podwyżkami odcinek między Krakowem a Katowicami kosztował 22 zł. Po ostatnich zmianach kosztuje 26 zł, a od kwietnia miałoby to być 30 zł.

2/6 Chcemy dowiedzieć się jakie są przyczyny podwyżki, jak spółka posiadająca pozycję dominującą w zakresie zarządzania odcinkiem autostrady ustala ceny obecnie i jak robiła to w przeszłości, a także w jaki sposób zakres realizowanych remontów wpływa na poziom cen oraz usługę pic.twitter.com/TDia7YDHY7 — UOKiK (@UOKiKgovPL) February 1, 2023

- Chcemy dowiedzieć się jakie są przyczyny podwyżki, jak spółka posiadająca pozycję dominującą w zakresie zarządzania odcinkiem autostrady ustala ceny obecnie i jak robiła to w przeszłości, a także w jaki sposób zakres realizowanych remontów wpływa na poziom cen oraz usługę - zwraca uwagę UOKiK.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Autostrada A4. Każda alternatywa jest bardziej opłacalna

Sama opłata na bramkach wyniesie 30 zł. - Do tego należy doliczyć koszty paliwa - podkreśla reporter Polsat News Bartosz Mokrzycki. Przy założeniu, że auto średnio pali 10 litrów na 100 km, a cena benzyny to 6,5 zł, cała trasa kosztuje kierowcę mniej więcej 65 zł.

- Wydaje się, że trochę droga ta podróż autostradą się nam robi. Patrząc na transport alternatywny, okazuje się, że wszystko jest tańsze - podsumowuje dziennikarz.

Pixabay/Polsat News Koszty alternatywnego transportu na trasie Kraków-Katowice

Pociąg, w zależności od połączenia, kosztuje od 19,50 zł do 30 zł. Przejazd autobusem to już koszt od 15 do 30 zł. Busem można ten odcinek pokonać jeszcze taniej, bo już od 9,99 zł.

- Sprawdziliśmy, że drożej wychodzi tylko transport lotniczy. Bilet na samolot kosztuje ok. 300 zł. Ale jest to interesujący punkt odniesienia - podsumowuje Bartosz Mokrzycki.

jkm/map/polsatnews.pl