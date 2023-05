Amerykański Ford Mustang z napędem na tylną oś poległ w starciu z polską zimą. Gdy kierowca próbował ruszyć, koła obracały się jedynie w miejscu. To wszystko na niewielkiej jednopasmowej ulicy, na której w wyniku śnieżnych zmagań zrobił się zator. To jednak nie jedyna rzecz, która na nagraniu zwraca uwagę internautów.

Meteorolodzy ostrzegli w czwartek kierowców przed szczególnie niebezpiecznymi warunkami pogodowymi. "Uwaga! Szczególnie kierowcy! Może być ślisko!" - apelują.

IMGW apeluje do kierowców. "Będzie ślisko!"

⚠Nowe ostrzeżenie meteorologiczne❗

Uwaga szczególnie kierowcy może być ślisko🚘

Miejscami obserwowane są i prognozowane słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.#IMGW #meteo #ślisko pic.twitter.com/zaqiuAHyAK — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 26, 2023

Miejscami wystąpią marznące opady deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Przykład takich trudności możemy obejrzeć na jednym z nagrań opublikowanym w serwisie YouTube przez "Bielskie Drogi".

Na widać zmagania amerykańskiego mustanga z polską zimą. Na jednopasmowej drodze w Jaworze (woj. śląskie) na terenie zabudowanym widzimy poruszający się bardzo powoli sportowy samochód. Tuż za nim, ciągnie się sznur samochodów.

Mustang kontra polska zima

Problem z poruszaniem się po białej od śniegu jezdni osiągnął swój punkt kulminacyjny tuż przed zakrętem. To spowodowało, że pojazdy jadące w przeciwnym kierunku - na czele z autokarem - również zostały zblokowane. Tu nagranie zostaje przyspieszone. Widać na nim, jak kierowca próbuje się wycofać, co już całkowicie uniemożliwa mu poruszanie się. Koła zaczynają boksować, a sportowy samochód ani drgnie.

Autobus w końcu przejeżdża, za nim kolejne samochody. Kiedy przeciwny pas jest już przejezdny, Mustanga wyprzedzają także auta stojące za nim w korku.

Choć na miejscu pojawili się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej i dopiero oni pomogli ruszyć pojazd z miejsca, internautom nie umknął fakt, że wcześniej za mustangiem podążał policyjny radiowóz.

Letnie opony w zimie. Czy grozi za to mandat?

Jak wynika z nagrania był to jednak tylko zbieg okoliczności - funkcjonariusze nie zatrzymali się ani do kontroli, ani do pomocy. Gdy nadarzyła się okazja, wyprzedzili toczącego się po zaśnieżonych ulicach amerykańskiego mustanga i zniknęli za zakrętem.

Czy gdyby policja postanowiła jednak zatrzymać kierowcę, mogłaby wystawić mandat za letnie opony zimą? Odpowiedź pozostaje niezmienna od lat: nie. To nie wyklucza jednak grzywny, która w podobnym przypadku mogłaby wynieść nawet do 3 tys. złotych. Jak to możliwe?

Zmiana opon z letnich na zimowe wciąż pozostaje kwestią zdrowego rozsądku. Policjanci mogą jednak ukarać kierowców za zły stan opon. Co więcej, od ponad roku (po 1 stycznia 2022 roku) kara może być nawet sześciokrotnie wyższa. Wcześniej wynosiła od 20 do 500 złotych. Obecnie na podstawie art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń wynosi od 20 do 3000 zł.

