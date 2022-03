Papież Franciszek zadzwonił do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - poinformował we wtorek na Twitterze ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz. Jak napisał, Zełenski powiedział papieżowi, że jest on "najbardziej oczekiwanym gościem" na Ukrainie.