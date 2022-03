"Rosja przedstawiła Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi dane dotyczące ponad 500 ukraińskich jeńców wojennych. Jak podała rosyjska Komisarz ds. Praw Człowieka Tatyana Moskalkova, Rosja jest gotowa do wymiany wziętych do niewoli żołnierzy rosyjskich" - poinformowała NEXTA na Twitterze.

#Russia has given the International Red Cross data on more than 500 #Ukrainian prisoners of war.



They are ready to be exchanged for #Russian army soldiers taken prisoner of war, the Russian human rights commissioner Tatyana Moskalkova said. pic.twitter.com/OSYSnGjBdE