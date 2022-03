- Według naszych informacji straciliśmy tego gospodarczego giganta. W rzeczywistości jeden z największych zakładów metalurgicznych Europy jest (systematycznie) niszczony (...). Musimy zrozumieć, że Putin osobiście wydał rozkaz, by zniszczyć to miasto - przytacza słowa Denysenki wypowiedziane w jednej ze stacji telewizyjnych agencja Ukrinform.

Wyniszczenie gospodarcze Ukrainy wojennym celem Putina

- To oczywiste, że w tej wojnie to jeden z jego głównych celów. Niezależnie od tego, jak skończy się wojna, co będzie dalej, jego (Putina) celem nie jest demilitaryzacja Ukrainy, ale jej dezindustrializacja. Tak, byśmy potem musieli odbudowywać nasze zakłady przez kolejne dekady - ocenił Denysenko.

Doradca ministra spraw wewnętrznych dodał, że sytuacja w Mariupolu jest "katastrofalna", chociaż niektórym mieszkańcom udało się w piątek opuścić miasto korytarzem humanitarnym.

Mer Mariupola Wadym Bojczenko powiedział w sobotę stacji BBC, że walki uliczne w mieście i ostrzał utrudniają wydobycie ludzi z podziemi zbombardowanego teatru, w których uwięzionych może być ponad 1000 osób.

