W środę Słowacja wstępnie zgodziła się wysłać na Ukrainę swój system przeciwlotniczy S-300, ale domagała się zapewnień, że jeśli przekaże swe uzbrojenie, to zostanie ono szybko zastąpione.

Zapewnienia przekazania Słowacji uzbrojenia pojawiły się w piątek ze strony Holandii. Tamtejszy rząd dostarczy na Słowację jeden amerykański system obrony powietrznej Patriot w zamian za system przeciwlotniczy S-300, który Bratysława zamierza wysłać na Ukrainę.

"Pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa w Europie w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę sprawia, że takie działania są konieczne” – napisała w komunikacie minister obrony Holandii Kajsa Ollongren. Dodała, że Niemcy wysyłają na Słowację dwa systemy Patriot.

Wojna w Ukrainie. Ukraińcy potrzebują wsparcia Zachodu, by przeciwdziałać atakom z powietrza

Ukraina domaga się od Zachodu wzmocnienia swego systemu obrony przeciwlotniczej, aby skuteczniej zwalczać rosyjskie ataki powietrzne.

Patriot to amerykański rakietowy system ziemia-powietrze, instalowany na mobilnej platformie samochodowej. Jego zadaniem jest zapewnienie ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w końcowej fazie ataku wroga. System przeznaczony jest do zwalczania samolotów, helikopterów oraz bezzałogowych statków powietrznych, a także pocisków rakietowych. Może służyć także do zwalczania taktycznych pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu.

S-300 to rosyjskie systemy rakietowe ziemia-powietrze, opracowane do obrony przed samolotami i pociskami manewrującymi. Instalowane są na ośmiokołowych platformach samochodowych, mogą także poruszać się na gąsienicach.

