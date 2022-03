Mamy dzisiaj 12 300 zakażeń koronawirusem - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski na antenie Radia Plus. To spadek o ok. 10 proc. w stosunku do ubiegłego tygodnia - dodał Niedzielski. Tydzień temu odnotowano 13 438 nowych infekcji, zmarły 184 osoby. - Zarekomendowałem premierowi, żeby od kwietnia znieść rozwiązania dotyczące noszenia maseczek, nakładania kwarantanny i izolowania - dodał.