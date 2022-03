Spotkanie rozpoczęło się od przywitania litewskiej premier na dziedzińcu Zamku Królewskiego przez polskiego premiera. Następnie odbyło się spotkanie premierów Polski i Litwy oraz rozmowy szefów rządów Polski, Litwy i Ukrainy.

- Pięść Moskwy uderza brutalnie i na oślep, na Ukrainie dochodzi do rzezi. Nie ma powrotu do "business as usual" z Rosją - mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu szefów państw. Rosyjską agresję określił jako "masakrę", "rzeź w środku Europy" i "barbarzyństwo". Ocenił też, że Rosja "wykorzystuje surowce naturalne do szantażu pozostałej części Europy".

Morawiecki przyznał, że czasy się zmieniają "ale Rosja ciągle prowadzi politykę agresji". - Czołgi, samoloty atakują cele cywilne, mordują ludność cywilną, postępują ze straszną brutalnością. Musimy zdawać sobie sprawę, że to nie jakiś atak konwencjonalny, który miał miejsce 8 lat temu, choć i tamten był oczywiście pogwałceniem prawa międzynarodowego - mówił premier Polski.

- To pełnoskalowa wojna z użyciem totalitarnych metod zastraszania i mordowania ludności cywilnej - dodawał.

Zwracał uwagę, że atak humanitarny przy granicy z Polską "ma zniszczyć humanitarny wysiłek Europy".

- Europa dziś odkrywa, że biznesowe małżeństwo rozsądku z Rosji, to był gigantyczny błąd - dodawał.

- Polskie i litewskie serca biją w rytm wolności na Ukrainie. Będziemy robić wszystko, aby pomóc Ukrainie, aby pozostała wolna i suwerenna - zapewniał szef polskiego rządu.

Morawiecki zaproponował też, by z zamrożonych aktywów państwa rosyjskiego i oligarchów powstał specjalny fundusz na odbudowę Ukrainy. Dodał też, że przygotowywany jest kolejny pakiet sankcji na Rosję.

Premier Litwy Ingrid Szimonyte podkreślała, że "Ukraina walczy o spokój nas wszystkich". - Cała Litwa jest z Ukrainą do samego końca tej strasznej wojny - dodawała.

19. dzień wojny na Ukrainie

Szczyt Trójkąta Lubelskiego (pierwszy w formacie premierów) przypada na czas trwającej militarnej agresji Rosji i będzie wyrazem wspólnego wsparcia Polski i Litwy dla Ukrainy - oświadczył rzecznik polskiego rządu Piotr Müller przed spotkaniem, Dodał, że odbywa się ono w 19. dniu wojny na Ukrainie, a działania Rosji i wsparcie dla Ukrainy będą głównymi tematami rozmów.

Zwrócił przy tym uwagę, że gwałtownie pogarszająca się sytuacja humanitarna i rosnący napływ uchodźców z Ukrainy wymagają solidarnej pomocy finansowej i rzeczowej od społeczności międzynarodowej. W tym kontekście Müller podkreślił, że Polska stała się hubem umożliwiającym płynny napływ wsparcia na Ukrainę.

- Polska i Litwa solidarnie wzywają do nałożenia surowych sankcji na Rosję oraz dążą do osiągnięcia strategicznej niezależności od rosyjskich surowców energetycznych. Ponoszą również niebagatelny wysiłek w udzielaniu schronienia i kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym przez rosyjską inwazję. Oba kraje intensywnie zabiegają także o wzmocnienie wschodniej flanki NATO - wskazał Müller.

Trójkąt Lubelski jest formatem współpracy trójstronnej między Polską, Litwą i Ukrainą. Powołany został w 2020 roku, a jego celem jest pogłębianie współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej tych państw oraz wspieranie euroatlantyckich dążeń Ukrainy.

Ostatnie spotkanie prezydentów Trójkąta Lubelskiego odbyło się 23 lutego br. w Kijowie, w przeddzień inwazji Rosji na Ukrainę.

