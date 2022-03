Po Facebooku i Twitterze również Instagram jest obecnie zablokowany w Rosji. Zostało to potwierdzone w nocy z niedzieli na poniedziałek przez Organizację NetBlocks i użytkowników Instagrama w Rosji - podaje niemiecka agencja prasowa DPA. Odkąd podjęto taką decyzję, rosyjscy blogerzy zarabiający na Instagramie nie kryli oburzenia.

Rosyjski urząd kontroli mediów Roskomnadzor ogłosił zamiar wprowadzenia blokady w piątek.

Roskomnadzor poinformował użytkowników, że Rosja ma swoje własne konkurencyjne platformy internetowe, w tym sieci społecznościowe VKontakte i Odnoklassniki.

"Mamy nadzieję, że wasze przejście do tych portali internetowych będzie szybkie i że w przyszłości odkryjecie nowe możliwości do komunikacji i biznesu" - poinformował regulator. Jako powód wprowadzenia blokady podał nawoływanie do przemocy wobec rosyjskich obywateli i żołnierzy.

"Instagram jest częścią organizacji ekstremistycznej"

Dodano, że powodem blokady jest troska o "zdrowie psychiczne" obywateli poprzez ochronę ich "przed nękaniem i zastraszaniem za sprawą obelg w sieci”.

Jak zaznacza DPA powodem tego posunięcia jest decyzja amerykańskiego koncernu Meta, który jest właścicielem WhatsApp, a także Instagrama i Facebooka, zezwalająca na wzywanie do przemocy wobec wojsk rosyjskich na Ukrainie.

Według DPA trwają też starania o uznanie koncernu Meta za "organizację ekstremistyczną".

mad/PAP