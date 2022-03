W poniedziałek współpracownicy Aleksieja Nawalnego, rosyjskiego opozycjonisty przebywającego obecnie w więzieniu, przekazali, że odkryli dwie kolejne rezydencje we Włoszech należące do prezentera.

Posiadłość przepisana na matkę Sołowjowa. "Powinna zostać objęta sankcjami"

Jak twierdzą, jedna z willi należy do samego Sołowjowa, a druga zarejestrowana jest na jego matkę. "Żaden członek jego rodziny nie ma dochodów, które wystarczyłyby na zakup takiej nieruchomości, a nawet jej utrzymanie" - zauważa zespół Nawalnego.

Zdaniem przeciwników Kremla, dom należący oficjalnie do matki Sołowjowa został kupiony za pieniądze propagandysty i w rzeczywistości to on go użytkuje. "Z tego powodu ta rezydencja powinna zostać objęta sankcjami" - uzasadniają.

Swoje ustalenia "team Nawalnego" przedstawił w formie filmu na YouTube. W ciągu czterech godzin od premiery zebrał on niemal pół miliona wyświetleń.

Władimir Sołowjow i jego wille nad jeziorem Como

Dwie inne wille Sołowjowa zostały skonfiskowane przez włoskie władze ponad tydzień temu w ramach sankcji nałożonych na reżim Putina i jego współpracowników. Posiadłości leżą nad jeziorem Como, a ich wartość oszacowano na 8 milionów euro.

Miejscowe władze zapewniały, że w okolicy nikt nie wiedział, kim jest właściciel posesji - poza tym, że to Rosjanin. Mężczyzna miał nie utrzymywać kontaktu z okolicznymi mieszkańcami.

- Dopiero w tych dniach, gdy jego majątek został zamrożony, większość ludzi dowiedziała się, że jest prezenterem telewizyjnym - wyjaśniał we wtorek we włoskim Radio 24 Michele Spaggiari, burmistrz miasteczka Menaggio, gdzie znajduje się jedna z rezydencji propagandysty ze stacji Rossija 1.

Rosyjskie dobra we Włoszech warte 140 mln euro

Jak dodał Spaggiari, nie wiadomo, jak długo potrwa obecny stan prawny, polegający na zamrożeniu majątku i jak sytuacja ta zostanie rozwiązana.

Wartość skonfiskowanych we Włoszech dóbr rosyjskich oligarchów, w tym także jachtów, to około 140 milionów euro.

