Okradali podróżnych w pociągach. W szajce złodziei byli też konduktorzy

Rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz przekazała, że są to kolejne osoby zatrzymane w śledztwie prowadzonym przez policjantów z warszawskiego CBŚP i prokuratorów Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. W śledztwie współpracowali też funkcjonariusze Wydziału do Spraw Operacyjno–Prewencyjnych i Bezpieczeństwa Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei oraz pracownicy przewoźnika dalekobieżnego.

"W efekcie ich działań jeszcze w 2021 roku zatrzymano siedem osób i zabezpieczono narzędzia mogące służyć do popełniania przestępstw na cudzoziemcach, głównie obywatelach Ukrainy" - tłumaczyła policjantka.

Zorganizowana grupa przestępcza

Podinspektor wskazała, że według ustaleń śledczych wszystko wskazywało na to, że członkowie gangu współpracowali z osobami, które ułatwiały im popełnianie przestępstw. "Dlatego też funkcjonariusze nie zakończyli swoich działań i dalej prowadzili ustalenia ściśle ze sobą współpracując. W ich wyniku zebrano materiał dowodowy świadczący o udziale w sprawie kolejnych 14 osób" - podkreśliła.

"Na początku marca 2022 roku policjanci CBŚP przeprowadzili kolejne uderzenie, podczas którego zatrzymano 13 osób i czternastą doprowadzono z zakładu karnego do Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Akcja miała miejsce na terenie województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego" - podała rzeczniczka CBŚP.

Jak poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej wśród zatrzymanych jest m.in. siedmiu kierowników pociągów, trzech konduktorów oraz dwóch pracowników agencji ochrony. "W wyniku przeprowadzonych przeszukań ujawniono i zabezpieczono przede wszystkim telefony komórkowe oraz pieniądze" - podała PK.

Zarzuty i perspektywa 8 lat więzienia

"Prokurator przedstawił 10 osobom, w tym konduktorom, kierownikom pociągów, zarzuty dotyczące przyjmowania w związku z pełnieniem funkcji publicznej od członków grupy przestępczej korzyści majątkowych w łącznych kwotach od 3 do 9 tys. zł w zamian za umożliwienie im dokonywania kradzieży, kradzieży zuchwałych w pociągach dalekobieżnych na szkodę podróżnych" - przekazała PK dodając, że ponadto dwóm pracownikom ochrony prokurator przedstawił zarzuty pomocnictwa do kradzieży i kradzieży zuchwałej.

Prokuratorzy podkreślili, że wobec 13 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci m.in. poręczenia majątkowego w wysokości od 5 do 12 tys. zł, dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju. Dodatkowo prokurator zawiesił trzech podejrzanych w wykonywaniu czynności służbowych konduktora pociągu, 7 podejrzanych w wykonywaniu czynności służbowych kierownika pociągu oraz jednego podejrzanego w wykonywaniu czynności służbowych pracownika ochrony.

Według ustaleń śledczych podejrzani działali od 2020 do 2021 roku na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego. "W różnych miastach i miejscowościach na trasie pociągów dalekobieżnych relacji Świnoujście – Przemyśl – pociąg +Przemyślanin+, Świnoujście – Warszawa – pociąg +Uznam+" - zaznaczyła PK.

Za zarzucany czyny może im grozić do 8 lat więzienia.

Jak dodali śledczy sprawa jest rozwojowa i funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych działań.

Śledczy zwrócili się również z apelem do osób, które padły ofiarą w pociągach dalekobieżnych, a nie zgłosiły tego faktu organom ścigania, o kontakt z policjantami Centralnego Biura Śledczego Policji pod numerem telefonu (+48) 477 218 984.

